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    • 27.07.2021 21:47
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    Fenerbahçe’ye Mbwana Samatta müjdesi! İskoç ekibi devrede…

    Fenerbahçe’de geçen sezon bekleneni veremeyen ve teklif gelmesi durumunda satılması hedeflenen Mbwana Samatta için Sarı-Lacivertliler’e iyi haber geldi. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Fenerbahçe’ye Samatta müjdesi!

    Fenerbahçe'nin geçen sezon zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladığı ve ligin bitimi ile 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Mbawana Samatta, geçen sezonki performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.

    Sarı-Lacivertliler'in yeni sezon öncesi teklif gelmesi durumunda satmayı planladığı isimlerden olan Tanzanyalı forvet için Celtic'in devrede olduğu ve 28 yaşındaki futbolcu için İskoç kulübünün harekete geçme hazırlığında olduğu öğrenildi.

    Fenerbahçe'nin Samatta'yı zarar etmeden elden çıkarmayı istediği ve oyuncunun bonservisi için ödediği 6 milyon Euro'luk rakamın önerilmesi halinde Tanzanyalı golcünün satışına onay vereceği belirtiliyor.

        Yönetim, Samatta'nın iyi bir rakama satılması halinde ise Tanzanyalı forvetten gelecek olan parayı direkt golcü transferine ayırmayı planlıyor.

        Samatta ile ilgilenen Celtic, bir süre önce Hataysporlu Boupendza için de devreye girmiş, bu transfer için istenilen 12 milyon Euro'luk bonservis bedeli sebebiyle oyuncudan vazgeçmişti.

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        Haberler Spor Fenerbahçe’ye Mbwana Samatta müjdesi! İskoç ekibi devrede…