Fenerbahçe’ye Mbwana Samatta müjdesi! İskoç ekibi devrede…

Fenerbahçe'nin geçen sezon zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladığı ve ligin bitimi ile 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Mbawana Samatta, geçen sezonki performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.
Sarı-Lacivertliler'in yeni sezon öncesi teklif gelmesi durumunda satmayı planladığı isimlerden olan Tanzanyalı forvet için Celtic'in devrede olduğu ve 28 yaşındaki futbolcu için İskoç kulübünün harekete geçme hazırlığında olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Samatta'yı zarar etmeden elden çıkarmayı istediği ve oyuncunun bonservisi için ödediği 6 milyon Euro'luk rakamın önerilmesi halinde Tanzanyalı golcünün satışına onay vereceği belirtiliyor.