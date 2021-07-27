Boey: Yeniden doğmuş gibiyim (Galatasaray haberleri)

Galatasaray, 20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. 20 yaşındaki futbolcu, imza sonrası GSTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, "Karşılama için çok teşekkür ederim. Muhteşem bir duygu. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarların gurur duyması içtin elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim" ifadelerini kullandı.
Boey resmen Cimbom'da... Genç yıldız imza sonrası iddialı açıklamalar yaptı.
BERKAN KUTLU İÇİN 3 MİLYON EURO'YA ÇIKTI
G.Saray, Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı Berkan Kutlu için girişimlerini hızlandırdı. Sarı- Kırmızılılar, Berkan için teklif ettiği rakamı artırdı. Cimbom'un yeni teklifi 3 milyon Euro civarında. Galatasaray, Alanyaspor'la görüşmelerde önemli aşama kaydetti.
G.SARAY'DA PSV HAZIRLIKLARI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim'in idmandan önce oyuncularıyla kısa süreli toplantı yapması dikkat çekti.
Boey resmen Cimbom'da... Genç yıldız imza sonrası iddialı açıklamalar yaptı.
BERKAN KUTLU İÇİN 3 MİLYON EURO'YA ÇIKTI
G.Saray, Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı Berkan Kutlu için girişimlerini hızlandırdı. Sarı- Kırmızılılar, Berkan için teklif ettiği rakamı artırdı. Cimbom'un yeni teklifi 3 milyon Euro civarında. Galatasaray, Alanyaspor'la görüşmelerde önemli aşama kaydetti.
G.SARAY'DA PSV HAZIRLIKLARI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim'in idmandan önce oyuncularıyla kısa süreli toplantı yapması dikkat çekti.