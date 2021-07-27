Adana Demirspor’un son bombası Stambouli (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Transferin en flaş takımlarından biri olan Adana Demirspor bir bomba daha patlattı. Mavi-Lacivertliler, bonservisi elinde olan Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı. Son olarak Schalke formasını giyen orta alan oyuncusu daha önce Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain gibi takımlarda oynadı.



KARİMİ VE PEKTEMEK KAYSERİ'NİN KAMPINDA

Yukatel Kayserispor'un yeni transferleri Mustafa Pektemek ile Ali Karimi Kayseri'ye gitti. İki futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Karimi ve Mustafa ardından takımla birlikte çalışmaya katıldı.



AHMET EYÜP TÜRKASLAN İLE 1 YILLIK ANLAŞTILAR

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ümraniyespor'da forma giyen 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.



DJOKOVİC ÇOK RAHAT

Erkekler teniste dünya 1 numarası Djokovic, Alman Struff karşısında 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı. Dünya 2 numarası Rus Medvedev da Hint Sumit Nagal'ı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.



OSAKA 2-0'LA TURLADI

Kadınlar teniste dünya 2 numarası Osaka, Golubic'i, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. Dünya 7 numarası Pliskova da Navarro'yu 6-3, 6-7 ve 6-1'Lik setlerle 2-1 mağlup etti.



33 YILLIK GELENEK!

Güney Kore, okçulukta üst üste 9. altın madalyasını kazandı. Güney Kore, Tokyo 2020'de de kürsünün ilk basamağında yer alarak 33 yıllık altın madalya geleneğini sürdürdü.



ŞİLİLİ MARTİN RODRİGUEZ ALTAY İLE İMZALAYACAK

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, dış transferde Şilili sol kanat Martin Rodriguez'le her konuda anlaştı. Şili ekibi Colo Colo'da son olarak önceki gün oynanan lig maçında kadroda yer almayan Rodrigez'in kulübünden ayrıldığı öğrenildi. Altay, Lyon'dan sol bek Melih Altıkulaç ile de prensip anlaşmasına vardı.



GİRESUNSPOR LANUS'UN STOPERİ PEREZ'İ KAPTI

Giresunspor, Alexis Perez'i kadrosuna kattı... Süper Lig'in yeni ekibi Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Arjantin'in Club Atletico Lanus kadrosunda yer alan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi



35 YAŞINDA SANIYORLAR AMA DAHA 30'UNDAYIM

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Alper Potuk, "Yaşımız çok genç olmasa da yaşlı statüsünde de değil. İnsanlar çok erken yaşta oynamaya başladığım için biraz böyle 34-35 yaşlarında sanıyor ama 30 yaşındayım. Daha önümde çok uzun senelere var" dedi.