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    13 yaşındaki Momiji Nishiya tarihe geçti

    İlk kez oyunlarda yer alan sokak kaykayında mücadele eden 13 yaşındaki Momiji Nishiya altın madalyayı kazandı... Japon sporcu Kyoko vatandaşı Iwasaki’nin 1992’deki rekorunu kırdı

    13 yaşında tarihe geçti

    Tokyo Olimpiyatları'nda yeni bir rekor kırıldı. Oyunlarda ilk kez yer alan sokak kaykayı branşında yarışan 13 yaşındaki sporcu Momiji Nishiya, altın madalya kazanarak en genç olimpiyat şampiyonu unvanını elde etti. 14 yaşındaki Brezilyalı Rayssa Leal gümüş madalya alırken, 16 yaşındaki Japon Funa Nakayama ise bronz madalya kazandı. Tarihe geçen bir başarıya imzasını atan Momiji Nishiya böylece 1992 Barcelona Oyunları'nda kadınlar 200 metre kurbağalama yüzme yarışını 14 yaşında kazanan Kyoko Iwasaki'nin rekorunu kırmış oldu. Genç şampiyon, "Hep böyle bir başarının hayalini kuruyordum" diye konuştu.



    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
    13 yaşındaki Momiji Nishiya'nın büyük başarısı sosyal medyanın gündemine oturdu.

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    Diren Tunus
    Haberler Spor 13 yaşındaki Momiji Nishiya tarihe geçti