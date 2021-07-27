13 yaşındaki Momiji Nishiya tarihe geçti

Tokyo Olimpiyatları'nda yeni bir rekor kırıldı. Oyunlarda ilk kez yer alan sokak kaykayı branşında yarışan 13 yaşındaki sporcu Momiji Nishiya, altın madalya kazanarak en genç olimpiyat şampiyonu unvanını elde etti. 14 yaşındaki Brezilyalı Rayssa Leal gümüş madalya alırken, 16 yaşındaki Japon Funa Nakayama ise bronz madalya kazandı. Tarihe geçen bir başarıya imzasını atan Momiji Nishiya böylece 1992 Barcelona Oyunları'nda kadınlar 200 metre kurbağalama yüzme yarışını 14 yaşında kazanan Kyoko Iwasaki'nin rekorunu kırmış oldu. Genç şampiyon, "Hep böyle bir başarının hayalini kuruyordum" diye konuştu.







SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

13 yaşındaki Momiji Nishiya'nın büyük başarısı sosyal medyanın gündemine oturdu.