Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sörloth’tan vazgeçmedik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer gündemlerinde yer alan Sörloth ile iletişimlerinin hiç kopmadığını ve görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Başkan Ağaoğlu, Sörloth transferi için Leipzig'in kesin kararını beklediklerini belirterek, "Bunu sürekli söylemek zorunda kalıyorum ancak kulübüyle sözleşmesi olan bir oyuncu için şu an bizim söylemde bulunmamız doğru olmaz. Onlar kararını versin biz de değerlendirmemizi yapacağız. Sörloth bizimle önemli bir seviyeye gelmiş, değerli bir oyuncu" dedi. Bu arada bordo-mavili kulüp Alman kulübündeki kaderi hazırlık maçları sonrasında belli olacak oyuncu için verilecek kararın ardından, teklif yapılacağı bilgisini de Leipzig kulübü yetkililerine iletti.
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CALEB EKUBAN'A 2.2 MİLYON EURO
Yeni sezonda kadroda olması beklenmeyen Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'a teklif geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın verdiği bilgiye göre Genoa, tecrübeli golcü için Fırtına'ya 2.2 milyon Euro teklif etti. Görüşmeler devam ediyor.
TRABZON'UN RAKİBİ KASIMPAŞA
Trabzonspor, İstanbul kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Kasımpaşa ile bugün karşılaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Kasımpaşa maçına takımını ideal kadro ile çıkarması bekleniyor