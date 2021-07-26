İtalyan basınından Sofiane Feghouli iddiası! İki Avrupa takımı Galatasaray'ın yıldızı için yarışıyor

Galatasaray transferleri arka arkaya patlatırken, sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı-Kırmızılılar'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli için iki Avrupa takımının yarıştığı iddia edildi. İtalyan medyası da Feghouli ile ilgili gelişmelere yer verdi.
CİMBOM YOLLARI AYIRMAYA SICAK BAKIYOR
İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Feghouli için Yunan ekibi Olympiakos ve İspanyol ekibi Valladolid'in transfer yarışına girdiğini belirtti. Bilindiği gibi Galatasaray Başkanı Burak Elmas tecrübeli oyuncuyla maaşından dolayı yolları ayırmaya sıcak bakıyor.
2017'DEN BERİ CİMBOM'DA FORMA GİYİYOR
Galatasaray'daki son döneminde performansı düşen Cezayirli yıldızın transferiyle ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak konusu. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Tecrübeli oyuncu 2017 yılından beri Galatasaray'da forma giyiyor.