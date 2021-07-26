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    • 26.07.2021 15:15
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    İtalyan basınından Sofiane Feghouli iddiası! İki Avrupa takımı Galatasaray'ın yıldızı için yarışıyor

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV karşısındaki aldığı ağır yenilginin ardından transfer bombalarını peş peşe patlatırken sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Sarı-Kırmızılılar’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli için iki Avrupa takımının yarıştığı iddia edildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Sofiane Feghouli için yarışıyorlar

    Galatasaray transferleri arka arkaya patlatırken, sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı-Kırmızılılar'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli için iki Avrupa takımının yarıştığı iddia edildi. İtalyan medyası da Feghouli ile ilgili gelişmelere yer verdi.


    CİMBOM YOLLARI AYIRMAYA SICAK BAKIYOR
    İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Feghouli için Yunan ekibi Olympiakos ve İspanyol ekibi Valladolid'in transfer yarışına girdiğini belirtti. Bilindiği gibi Galatasaray Başkanı Burak Elmas tecrübeli oyuncuyla maaşından dolayı yolları ayırmaya sıcak bakıyor.


    2017'DEN BERİ CİMBOM'DA FORMA GİYİYOR
    Galatasaray'daki son döneminde performansı düşen Cezayirli yıldızın transferiyle ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak konusu. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Tecrübeli oyuncu 2017 yılından beri Galatasaray'da forma giyiyor.

        2015 yılında güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli'nin değeri 3 milyon Euro'ya kadar indi. Cimbom, yıldız oyuncuyu 2017 yılında Premire Lig ekibi West Ham United'tan 4.25 milyon Euro'ya transfer etmişti.

        Kariyerinde 436 maça çıkan Feghouli, 69 gol atarken 74 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta 2 gol atarken 4 asist üretti. Cezayirli yıldız 68 kez milli formayı giyerken 16 gole imza attı.

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