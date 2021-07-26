İtalyan basınından Sofiane Feghouli iddiası! İki Avrupa takımı Galatasaray'ın yıldızı için yarışıyor



2017'DEN BERİ CİMBOM'DA FORMA GİYİYOR

Galatasaray'daki son döneminde performansı düşen Cezayirli yıldızın transferiyle ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak konusu. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Tecrübeli oyuncu 2017 yılından beri Galatasaray'da forma giyiyor.