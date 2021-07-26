Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.07.2021 16:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2021 16:59
    ABONE OL

    Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı izle! FB Gençlerbirliği maçı canlı yayın nasıl izlenir?

    Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı izle! FB Gençlerbirliği maçı canlı yayın futbol severler tarafından sorgulanıyor. Maçı izlemek isteyen sarı lacivertli taraftarlar hazırlık maçında Fenerbahçe’nin nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Saat 17:30’ta başlayacak karşılaşma, Youtube Katıl üzerinden canlı izlenebilecek. İşte; Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı izleme yolları!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı izle! FB Gençlerbirliği maçı canlı yayın nasıl izlenir?

    Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı izle! FB Gençlerbirliği maçı canlı yayın merakla bekleniyor. Bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı Fenerbahçe YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynayacağı mücadele saat 17:30'ta başlayacak.

    FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE!

    Aşağıdaki bağlantıdan Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı izleme ekranına ulaşabilirsiniz.

    FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İÇİN TIKLAYINIZ

    FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

    Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 17:30'da oynanacak.

    İşte maçın yayınlanacağı kanal ve Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

        FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bugün oynanayacak olan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı Fenerbahçe YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

        HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

        26 Temmuz Pazartesi / Fenerbahçe-Gençlerbirliği

        28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

        31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

        4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Darbeye güzelleme
        Haberler Spor Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı izle! FB Gençlerbirliği maçı canlı yayın nasıl izlenir?