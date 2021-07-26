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    • Spor
    • 26.07.2021 14:50
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    • 26.07.2021 14:50
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    Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 FB Gençlerbirliği hangi kanalda yayınlanacak?

    Süper Lig 2021-2022 sezonu hazırlıklarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçları kapsamında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Bilindiği üzere geçen hafta cumartesi günü Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Udinese ile karşılaşması bekleniyordu. Ancak maç iptal edilmişti. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 FB Gençlerbirliği hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair merak edilenler...

    Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe 3. hazırlık karşılaşmasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı gün, yayın saati futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 FB Gençlerbirliği hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair detaylar...

    FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

    Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 17:30'da oynanacak.

    İşte maçın yayınlanacağı kanal ve Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

    FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Bugün oynanayacak olan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı Fenerbahçe YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

    HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

    26 Temmuz Pazartesi / Fenerbahçe-Gençlerbirliği

    28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

        31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

        4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev

        4 OYUNCU YENİ SEZONDA YOK!

        Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda 4 futbolcunun takımdan ayrı olarak çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

        Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

            Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.

            Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır.
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            Haberler Spor Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 FB Gençlerbirliği hangi kanalda yayınlanacak?