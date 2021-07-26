Fenerbahçe 3. hazırlık karşılaşmasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı gün, yayın saati futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 FB Gençlerbirliği hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair detaylar...

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 17:30'da oynanacak.

İşte maçın yayınlanacağı kanal ve Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;