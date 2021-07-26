Filenin Sultanları'ndan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na müthiş başlangıç

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele sonrası 3-0 yendi. Milli Takım'da Ebrar Karakurt 18 sayıyla galibiyeti getirdi...
KAPTAN EDA 13 SAYI ÜRETTİ
Türk Milli Takım'da Ebrar Karakurt'un dışında Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla Çin maçının yıldızlarıydı.
BAKAN KASAPOĞLU KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu maç sonrası, "Yolun sonu madalya olsun! Filenin Sultanlarını gönülden tebrik ediyorum" mesajı attı. Milliler, yarın İtalya ile karşılaşacak.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin maçı sonrasında takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Eda'ya "Çok duygulandırdınız. Maçı da ilk setten itibaren izledim. Bütün kızlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Salı günü inşallah İtalya maçını da izleyeceğim" ifadelerini kullandı.
TOKYO 2020'DE BRONZLARI KAPTIK
Tokyo Olimpiyatları'nda ilk madalyalar tekvandodan geldi. 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber, Bosna Hersekli Nedzad Husic'i 17-8 yenerek bronz madalya kazandı. Hakan, Türkiye'ye olimpiyatlardaki 92. madalyayı getirdi. 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ise Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh'i 8-6 yenerek bronzu kaptı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalyayı kazandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
OLİMPİYAT'TA GÜNÜN PROGRAMI
DENİZ Ertan (Yüzme) Saat: 13.00-15.30.
DILARA Uralp (Yelken) Saat: 06.00-08.10
ECEM Güzel (Yelken) Saat: 08.30-10.40
NESLİHAN Yiğit (Badminton) Saat: 15.30
NUR Tatar (Tekvando)
ONUR Cavit Biriz (Yelken) Saat: 09.00-11.10
VİKTORİA Z.Güneş Saat: 13.00-15.30
KAPTAN EDA 13 SAYI ÜRETTİ
Türk Milli Takım'da Ebrar Karakurt'un dışında Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla Çin maçının yıldızlarıydı.
BAKAN KASAPOĞLU KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu maç sonrası, "Yolun sonu madalya olsun! Filenin Sultanlarını gönülden tebrik ediyorum" mesajı attı. Milliler, yarın İtalya ile karşılaşacak.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin maçı sonrasında takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Eda'ya "Çok duygulandırdınız. Maçı da ilk setten itibaren izledim. Bütün kızlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Salı günü inşallah İtalya maçını da izleyeceğim" ifadelerini kullandı.
TOKYO 2020'DE BRONZLARI KAPTIK
Tokyo Olimpiyatları'nda ilk madalyalar tekvandodan geldi. 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber, Bosna Hersekli Nedzad Husic'i 17-8 yenerek bronz madalya kazandı. Hakan, Türkiye'ye olimpiyatlardaki 92. madalyayı getirdi. 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ise Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh'i 8-6 yenerek bronzu kaptı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalyayı kazandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
OLİMPİYAT'TA GÜNÜN PROGRAMI
DENİZ Ertan (Yüzme) Saat: 13.00-15.30.
DILARA Uralp (Yelken) Saat: 06.00-08.10
ECEM Güzel (Yelken) Saat: 08.30-10.40
NESLİHAN Yiğit (Badminton) Saat: 15.30
NUR Tatar (Tekvando)
ONUR Cavit Biriz (Yelken) Saat: 09.00-11.10
VİKTORİA Z.Güneş Saat: 13.00-15.30