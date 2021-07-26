Fenerbahçe'den Alassane Ndao için takaslı teklif

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, Karagümrük'teki performansı ile dikkat çeken Alassane Ndao'yu gündemine aldı.
Sarı-Lacivertli yönetim teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan iki oyuncuyu Ndao'ya karşılık Karagümrük'e teklif etmeyi planlıyor.
F.Bahçe'nin takasta Thiam ile Kemal Ademi'yi kullanmayı düşündüğü iddia edildi.
NABIL DIRAR ZORLUYOR!
Kadro dışı bırakılan isimler arasında yer almayan Nabil Dirar'ı hırs bastı. Sağ kanatta adama ihtiyaç olması Fas asıllı oyuncunun takımda kalma ihtimalini her geçen gün artırıyor. Dirar'ın bugünkü hazırlık maçında oynama ihtimali de var
MAME THİAM'A TALİP OLANLAR 5 OLDU!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden olan Mame Thiam'ın talipleri her geçen gün artıyor. Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve Giresun'un ardından 2 Süper Lig ekibi daha Thiam'a talip oldu. Bu kulüplerin Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor olduğu öğrenildi. 5 kulüple de görüşmeler devam ediyor.
Sarı-Lacivertli yönetim teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan iki oyuncuyu Ndao'ya karşılık Karagümrük'e teklif etmeyi planlıyor.
F.Bahçe'nin takasta Thiam ile Kemal Ademi'yi kullanmayı düşündüğü iddia edildi.
NABIL DIRAR ZORLUYOR!
Kadro dışı bırakılan isimler arasında yer almayan Nabil Dirar'ı hırs bastı. Sağ kanatta adama ihtiyaç olması Fas asıllı oyuncunun takımda kalma ihtimalini her geçen gün artırıyor. Dirar'ın bugünkü hazırlık maçında oynama ihtimali de var
MAME THİAM'A TALİP OLANLAR 5 OLDU!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden olan Mame Thiam'ın talipleri her geçen gün artıyor. Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve Giresun'un ardından 2 Süper Lig ekibi daha Thiam'a talip oldu. Bu kulüplerin Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor olduğu öğrenildi. 5 kulüple de görüşmeler devam ediyor.