SON DAKİKA: Adana Demirspor Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı

Balotelli ve Belhanda transferleriyle ses getiren Adana Demirspor, Montpellier, Tottenham, PSG ve Schalke 04 formaları giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Adana Demirspor, David Luiz transferinden sonuç alamadı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Balotelli ve Belhanda transferleriyle ses getiren Adana Demirspor, Montpellier, Tottenham, PSG ve Schalke 04 formaları giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi Lacivertli ekip, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giyen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.