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    • 26.07.2021 13:09
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    • 26.07.2021 13:39
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    SON DAKİKA: Adana Demirspor Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı

    Son dakika transfer haberi... Younes Belhanda ve Mario Balotelli transferleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, transferde durmuyor. Mavi Şimşekler, son olarak 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı.

    Adana Demirspor bir yıldızı daha kadrosuna kattı

    Balotelli ve Belhanda transferleriyle ses getiren Adana Demirspor, Montpellier, Tottenham, PSG ve Schalke 04 formaları giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Adana Demirspor, David Luiz transferinden sonuç alamadı.

    2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
    Balotelli ve Belhanda transferleriyle ses getiren Adana Demirspor, Montpellier, Tottenham, PSG ve Schalke 04 formaları giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, mavi Lacivertli ekip, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giyen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Adana Demirspor Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı