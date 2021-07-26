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    Fenerbahçe 2 eksikle idman yaptı

    Hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz ile bağırsak enfeksiyonu geçiren Mesut Özil idmanda yer almadı. Öte yandan Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki 3. hazırlık maçında bugün başkent Ankara'da TFF 1. Lig ekipleriden Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

    Fenerbahçe 2 eksikle idman yaptı
    Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Serdar Aziz takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almayan Mesut Özil'in tedavisine başlandı. Kondisyon ağırlıklı geçen arntenmanın son bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

    FENER'İN RAKİBİ GENÇLERBİRLİĞİ
    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki 3. hazırlık maçında bugün başkent Ankara'da TFF 1. Lig ekipleriden Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 17.30'da start alacak. Sarı-Lacivertliler daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Topuk Yaylası'nda Romanya 2. Lig temsilcisi Csikazereda'yı 2-0, Samandıra'da ise Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe her iki maçta da 3-4-3 sistemi ile sahada yer almıştı.
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