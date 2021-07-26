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    • Spor
    • 26.07.2021 23:01
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    • 26.07.2021 23:01
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    Eda Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Filenin Sultanları Eda Erdem boyu kaç?

    Eda Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Tokyo Olimpiyatlarında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızda dikkat çeken oyunculardan birisi olan Eda Erdem kimdir? Filenin Sultanları Eda Erdem boyu kaç? Eda Erdem Dündar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptanlık görevini yürütüyor. Erdem aynı zamanda Fenerbahçe forması giyiyor.

    takvim.com.tr
    Eda Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Filenin Sultanları Eda Erdem boyu kaç?

    Eda Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Filenin Sultanları Eda Erdem boyu kaç? 2020 Tokyo Olimpiyatlarında heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ikinci maçında İtalya ile karşılaşıyor. Olimpiyatlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Eda Erdem hakkında da arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki; Eda Erdem kimdir, kaç yaşında?

    EDA ERDEM KİMDİR?

    Eda Erdem 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Orta blokta oynayan Türk voleybolcu, Türkiye Voleybol Kadın A Milli Takım ve Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı.

    Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Millî Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Millî Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.

    2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 12. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.

    2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Millî Takım)

    2004-2005 Türkiye Ligi 4.'lüğü

    2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu

    2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Millî Takım)

    2005-2006 Türkiye Ligi 3.'lüğü

    2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu

    2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

    2009 CEV Cup 3'.lüğü - Fenerbahçe

        2009 Türkiye Kupası 2.'liği - Fenerbahçe

        2009 Avrupa Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

        2009 Avrupa Şampiyonası 5.'liği (Türk Millî Takımı)

        2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

        2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu

        2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.'liği - Fenerbahçe

        2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

        2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

        2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe

        2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu

        2010 Avrupa Bayanlar Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

        2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.'lığı (Türk Millî Takımı)

        2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

        2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

        2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

        2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör

        2011 Avrupa Bayanlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu

        2011 Avrupa Bayanlar Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

        2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)

        2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

        2012 Londra Olimpiyatları (Türk Millî Takımı)

        2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 3.'lüğü

        2013 CEV Cup 2.'liği - Fenerbahçe

        2014 CEV Cup Şampiyonluğu - Fenerbahçe

        2014 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Blokör

        2015 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

        2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

        2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü (Türk Millî Takımı)

        2015 Avrupa Şampiyonası İkinci En İyi Blokör

        2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

        2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

        2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

        2016 Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Orta Oyuncu

        2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe

        2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) MVP - En Değerli Oyuncu

        2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

        2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

        2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)

        2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

        2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

        2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu

        2019 Avrupa Şampiyonası 2.'liği (Türk Millî Takımı)

        2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

        2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri Şampiyonluğu (Türk Millî Takımı)

        2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri En İyi Orta Oyuncu
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        Haberler Spor Eda Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Filenin Sultanları Eda Erdem boyu kaç?