Eda Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Filenin Sultanları Eda Erdem boyu kaç?

EDA ERDEM KİMDİR?

Eda Erdem 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Orta blokta oynayan Türk voleybolcu, Türkiye Voleybol Kadın A Milli Takım ve Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı.

Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Millî Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Millî Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.