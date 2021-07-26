Eda Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Filenin Sultanları Eda Erdem boyu kaç? 2020 Tokyo Olimpiyatlarında heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ikinci maçında İtalya ile karşılaşıyor. Olimpiyatlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Eda Erdem hakkında da arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki; Eda Erdem kimdir, kaç yaşında?
EDA ERDEM KİMDİR?
Eda Erdem 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Orta blokta oynayan Türk voleybolcu, Türkiye Voleybol Kadın A Milli Takım ve Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı.
Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Millî Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Millî Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.
2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 12. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.
2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Millî Takım)
2004-2005 Türkiye Ligi 4.'lüğü
2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu
2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Millî Takım)
2005-2006 Türkiye Ligi 3.'lüğü
2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu
2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2009 CEV Cup 3'.lüğü - Fenerbahçe