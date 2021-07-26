Dortmund’un hedefi Merih Demiral | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Dortmund'un transfer hedefinde Merih Demiral'ın olduğunu söyledi. Romano, Alman kulübünün Juventus'a 35 milyon Euro'luk teklifte bulunacağını belirterek, "Görüşmeler başlıyor" dedi.



YILIN FUTBOLCUSU LEWAGOL!

Geçen sezon Bayern formasıyla ligde 41 gol atan Lewandowski, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.







ALTIPARMAK: YENİ SEZONDA TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak iddialı konuştu. Başarılı hoca, "Bu sene hedefimiz şampiyonluk. Taraftarlarımız bize destek versin" ifadesini kullandı.



SALİH UÇAN'A ÖZEL TEBRİK

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Salih Uçan idmanlardaki performansıyla göz dolduruyor. Sergen Yalçın'ın yıldız futbolcuyu özel olarak tebrik ettiği belirlendi.



PELUPESSY İMZAYI ATTI

Giresunspor, Hollandalı futbolcu Joey Pelupessy'le sözleşme imzaladı. Geçen sezon S.Wednesday'in kadrosunda yer alan 28 yaşındaki ön libero ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.



BURSA'DAN TARAF OLUN!

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur flaş açıklamalar yaptı. Adanur, "Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin. Burada hiç kimsenin alacağı kalmaz" dedi.



SİVAS'A RUS HAKEM

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor ile Petrocub arasındaki karşılaşmayı Rus hakem Kirill Levnikov'un yöneteceği açıklandı.







FRANSA'DAN ABD'YE BASKETBOL DERSİ!

Olimpiyat Oyunları'nda Fransa Milli Basketbol Takımı, ABD'yi 83-76 yendi. ABD, 2004 Atina Olimpiyatları'ndan beri ilk yenilgisini yaşadı. Olimpiyatlarda 24 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando de Colo, 13 sayı, 5 raibant ve 5 asistle galibiyette önemli rol oynadı.







TENİSTE FAVORİLER YOLUNA DEVAM ETTİ

Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar tenisinin 2 numarası Osaka, Çinli Saisai Zheng'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle yenerek ikinci tura yükseldi. 7 numarası Karolina Pliskova ve 13 numaradaki Petra Kvitova da yoluna devam etti.



ÇİNLİ FABİN Lİ REKOR KIRARAK ALTINA ULAŞTI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, erkekler 61 kiloda Çinli Fabin Li, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti. Endonezyalı Eko Yuli Irawan, toplamda 302 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Kazak Igor Son ise 294 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.

