Tokyo 2020 Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tokyo 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman sorusuna voleybol severler yanıt arıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo olimpiyatlarına büyük bir başarıyla başladı. İlk maçında turnuvanın favorilerinden Çin'i mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci maçta ise İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki; 2020 Tokyo Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?