2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, üçüncü tura yükseldi







VEDAT ALBAYRAK ELENDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde judo branşında erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak elendi.

Vedat, Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında son 32 turunda olimpiyat bronz madalyası bulunan Takanori Nagase'yle karşılaştı.

Oldukça çekişmeli geçen maçta iki taraf birbirine normal sürede üstünlük sağlayamadı. Altın puana geçilen müsabakada da iki taraf puan almakta zorlandı. Pasif kalan sporcuya verilen shido cezasını uzatmada 3. kez alan Vedat Albayrak, rakibine elendi ve Tokyo 2020'ye veda etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salona gelerek Vedat'ın karşılaşmasını takip etti.