Beşiktaş Diego Godin'i kafaya taktı! Transfer yakın...

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Beşiktaş'ın Diego Godin'i çok istediğini belirtti ve transfer ile ilgili detaylar paylaştı.

MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Galetti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın maaş konusunda görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek masadaki rakamın 3 milyon Euro olduğunu belirtti. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Siyah-Beyazlılar'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.