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    • 25.07.2021 18:17
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    Beşiktaş Diego Godin'i kafaya taktı! Transfer yakın...

    Son dakika transfer haberleri... Son şampiyon Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar’da önümüzdeki hafta hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor. Son olarak savunmayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş Godin'i radarına aldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Beşiktaş’ın Diego Godin’i çok istediğini belirtti ve transfer ile ilgili detaylar paylaştı. İşte ayrıntılar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Beşiktaş Godin'i kafaya taktı!

    Son şampiyon Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

    Siyah-Beyazlılar'da önümüzdeki hafta hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor. Orta saha ve forvete takviye yapmayı planlayan Kartal savunmanın göbeğini de sağlama almak istiyor.

    BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ GODIN
    Siyah-Beyazlılar'ın öncelikli hedefi ise ünlü stoper Diego Godin oldu. Kartal'ın Uruguaylı yıldız için İtalyan ekibi Cagliari ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirken İtalyan medyası da transfere yer ayırdı.

    İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Beşiktaş'ın Diego Godin'i çok istediğini belirtti ve transfer ile ilgili detaylar paylaştı.

    MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR
    Galetti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın maaş konusunda görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek masadaki rakamın 3 milyon Euro olduğunu belirtti. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Siyah-Beyazlılar'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

        SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR
        35 yaşındaki tecrübeli stoperin İtalyan ekibi Cagliari ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 2020 yılından beri Cagliari'de forma giyen tecrübeli oyuncu 146 kez Uruguay Milli Takımı'nda forma giydi.

        İstikrar abidesi Godin, kariyerinde tam 585 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 36 gol atarken 21 de asist yaptı. 35 yaşındaki futbolcu ilerlemiş yaşına rağmen istikrarlı futboluyla dikkat çekiyor.

        Godin 2010-2019 yılları arasında İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giymiş ve oradaki performansıyla hafızalara kazınmıştı.

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