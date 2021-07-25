Beşiktaş Diego Godin'i kafaya taktı! Transfer yakın...

Son şampiyon Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Siyah-Beyazlılar'da önümüzdeki hafta hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor. Orta saha ve forvete takviye yapmayı planlayan Kartal savunmanın göbeğini de sağlama almak istiyor.
BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ GODIN
Siyah-Beyazlılar'ın öncelikli hedefi ise ünlü stoper Diego Godin oldu. Kartal'ın Uruguaylı yıldız için İtalyan ekibi Cagliari ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirken İtalyan medyası da transfere yer ayırdı.
İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Beşiktaş'ın Diego Godin'i çok istediğini belirtti ve transfer ile ilgili detaylar paylaştı.
MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR
Galetti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın maaş konusunda görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek masadaki rakamın 3 milyon Euro olduğunu belirtti. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Siyah-Beyazlılar'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.