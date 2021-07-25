Leicseter'dan kritik Ghezzal hamlesi! Beşiktaş çok üzülecek

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ghezzal ile çok büyük oranda anlaşma sağlayan Siyah- Beyazlılar, dün şok bir haberle sarsıldı. Beşiktaş, Leicester yönetimi bonservis bedeli için ele masaya oturmaya hazırlanırken, İngiliz kulübünün dün oynadığı hazırlık maçında Cezayirli yıldız 11'de sahaya çıktı. Bu durum Leicester'ın fiyat yükseltmek için uyguladığı bir taktik olarak algılandı. Burton ile oynanan ve hazırlık maçında Rachid Ghezzal ile birlikte Çağlar Söyüncü de ilk 11'de maça başladı.
- Spor
- 25.07.2021 Gazete