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    Leicseter'dan kritik Ghezzal hamlesi! Beşiktaş çok üzülecek

    Beşiktaş, Ghezzal ile her konuda anlaşma sağlarken kulübü Leicseter’dan kritik bir hamle geldi. Teknik patron Brendan Rodgers Burton Albion’la oynanan maçta Ghezzal’i 11’de oynattı. Bu durum fiyat yüskeltme taktiği olarak algılandı.

    Leicester'dan Ghezzal hamlesi
    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ghezzal ile çok büyük oranda anlaşma sağlayan Siyah- Beyazlılar, dün şok bir haberle sarsıldı. Beşiktaş, Leicester yönetimi bonservis bedeli için ele masaya oturmaya hazırlanırken, İngiliz kulübünün dün oynadığı hazırlık maçında Cezayirli yıldız 11'de sahaya çıktı. Bu durum Leicester'ın fiyat yükseltmek için uyguladığı bir taktik olarak algılandı. Burton ile oynanan ve hazırlık maçında Rachid Ghezzal ile birlikte Çağlar Söyüncü de ilk 11'de maça başladı.
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