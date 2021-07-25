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    Beşiktaş rotayı yeniden Diego Godin'e kırdı: 3 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödeyecekler

    Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotayı yeniden Diego Godin’e kırdı ve Cagliari kulübü ile masaya oturdu. Beşiktaş Godin’in 3 milyon Euro’luk maaşının yarısını ödemeyi teklif etti.

    Yine yeniden Godin

    Yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi hem de Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Beşiktaş, stoper transferi yapmak rotayı yeniden Uruguaylı stopere çevirdi.

    Siyah-beyazlıların, Diego Godin'e yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı. Beşiktaş'ın, 3 milyon Euro net kazancı olan 35 yaşındaki oyuncu için Cagliari'ye bu paranın yüzde 50'sini karşılama teklifinde bulunduğu iddia edildi.

    Cagliari, ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıları hafifletmek ve maliyeti düşürmek için Godin'i göndermek istiyor. Cagliari kulübü ile pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor. Beşiktaş'ın, Diego Godin'e 1+1 yıllık teklif sunduğu, opsiyonu da maç sayısına bağladığı gelen haberler arasında.

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    Haberler Spor Beşiktaş rotayı yeniden Diego Godin'e kırdı: 3 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödeyecekler