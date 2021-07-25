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    3 Süper Lig kulübünden teklif var! Mame Thiam'a hücum ettiler

    Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de Mame Thiam'ın geleceği merak konusu. Takımdan ayrı çalışacak futbolcunun Süper Lig'den 3 talibi var.

    Mame Thiam'a hücum ettiler

    Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de Mame Thiam'ın geleceği merak konusu. Takımdan ayrı çalışacak futbolcunun Süper Lig'den 3 talibi var.

    THIAM'IN TALİPLERİ ARTABİLİR
    AJANSSPOR'UN servis ettiği habere göre; Mame Thiam'a Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir ve Giresunspor'un ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

    Mame Thiam geçen sezon Fenerbahçe'de 34 maçta 1727 dakika süre aldı ve 8 gol 2 asistlik performans sergiledi. Senegalli forvet Thiam, Kasımpaşa'daki son sezonunda ise 28 maçta 12 kez fileleri havalandırmış ve 5 de asist yapmıştı.

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    Haberler Spor 3 Süper Lig kulübünden teklif var! Mame Thiam'a hücum ettiler