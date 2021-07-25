3 Süper Lig kulübünden teklif var! Mame Thiam'a hücum ettiler

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de Mame Thiam'ın geleceği merak konusu. Takımdan ayrı çalışacak futbolcunun Süper Lig'den 3 talibi var.

THIAM'IN TALİPLERİ ARTABİLİR

AJANSSPOR'UN servis ettiği habere göre; Mame Thiam'a Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir ve Giresunspor'un ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

Mame Thiam geçen sezon Fenerbahçe'de 34 maçta 1727 dakika süre aldı ve 8 gol 2 asistlik performans sergiledi. Senegalli forvet Thiam, Kasımpaşa'daki son sezonunda ise 28 maçta 12 kez fileleri havalandırmış ve 5 de asist yapmıştı.