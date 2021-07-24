Sağa Sacha Boey Sola Aanholt! Galatasaray, transferde gaza bastı

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray bombaları birer birer patlatmaya devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar, Alexandru Cicaldau'nun ardından dün Rennes forması giyen Sacha Boey ile bonservisi elinde olan Patrick van Aanholt'un transferini de KAP'a bildirdi ve oyuncularla görüşmelerin başlandığını resmen açıkladı. Cimbom böylelikle sağ bek mevkisini Sacha Boey, sol beki ise Van Aanholt ile sağlama alarak bir günde iki kanattaki sorunlarını çözüme kavuşturmayı başardı.

BOEY İÇİN 1 MİLYON EURO ÖDENECEK

Galatasaray'ın 20 yaşındaki Boey için kulübü Rennes'e 1 milyon Euro ödeyeceği ve genç sağ bekin yarın imza için İstanbul'a geleceği öğrenildi. 4 yıllık sözleşme imzalanacak olan Sacha Boey'un ise senelik 750 bin Euro civarında bir ücret alacağı kaydedildi. Cimbom'un yeni transferi Boey geçen sezon Dijon forması giydi.

AANHOLT'A SENELİK 1.7 MİLYON EURO

Galatasaray yeni sol beki Patrick van Aanholt için ise bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-Kırmızılılar bonservisi elinde olan Hollandalı sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılılar'dan senelik 1.7 milyon Euro alacak. Galatasaray'ın transferini KAP'a bildirdiği Van Aanholt'un önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.