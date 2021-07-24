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    • 24.07.2021 10:02
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    • 24.07.2021 10:02
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    Nice Kral'ın peşinde! Eski hocası Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor

    Fransa Ligue 1'de takımını şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, performansıyla ön plana çıktı. Şampiyon kadronun teknik direktörü Christophe Galtier, sona ermesiyle bir başka Ligue 1 ekibi Nice'in başına geçti. 54 yaşındaki teknik direktörün Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

    Eski hocası Kral'ın peşinde

    Fransa'da Lille'i şampiyon yapmasının ardından Nice kulübüyle anlaşan teknik direktör Christophe Galtier'in santrfordaki ilk hedefi belli oldu. Deneyimli çalıştırıcının, milli yıldız Burak Yılmaz'ın transferi için yönetime rapor verdi.


    Kadrosuna iki adet orta saha transfer etmek isteyen Nice, eski Galatasaraylı Mario Lemina ile PSV'den Pablo Rosario transferini bitirmek üzere. Hücuma da takviye yapmayı planlayan Galtier, eski öğrencisine gözünü dikti.

    HER ŞEYİ YAPIN
    Hürriyet'te yer alan habere göre, Fransız gazeteci Mohamed Toubache-Ter'e göre Nice, geçen sezon Lille'in şampiyonluğundaki en önemli paya sahip olan Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Lille ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Burak için ısrarcı olan Galtier, yönetime transfer için her şeyi yapmalarını söyledi.


        Burak Yılmaz transferinde sonuç alamaması halinde Nice'in, Montpellier forması giyen Gaetan Laborde ya da Çaykur Rizespor'da oynayan Loic Remy için girişimlere başlayacağı kaydedildi.



        Geçen sezon Lille formasıyla 33 maça çıkan Burak Yılmaz, 18 gol atıp 5 de asist yaptı.

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