Nice Kral'ın peşinde! Eski hocası Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor

HER ŞEYİ YAPIN

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fransız gazeteci Mohamed Toubache-Ter'e göre Nice, geçen sezon Lille'in şampiyonluğundaki en önemli paya sahip olan Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Lille ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Burak için ısrarcı olan Galtier, yönetime transfer için her şeyi yapmalarını söyledi.