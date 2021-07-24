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    • 24.07.2021 07:43
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk koronavirüs iptali! Japonya tur atladı

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk iptal gerçekleşti. Kadınlar plaj voleybolundaki Japonya-Çekya maçı, koronavirüs vakası nedeniyle oynanamadı. Müsabakayı hükmen kazandığı ilan edilen Japonya tur atladı.

    AA
    Tokyo'da ilk iptal! Oynamadan tur atladılar

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk iptal gerçekleşti.

    Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen oyunlarda kadınlar plaj voleybolunda Japonya ile Çekya arasında oynanacak maç koronavirüs engeline takıldı.


    KOVİD-19 NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ
    Organizasyondan yapılan açıklamada müsabakanın Barbora Hermannova-Marketa Slukova çiftinden oluşan Çekya takımındaki Kovid-19 vakası nedeniyle iptal edildiği bildirildi.


    JAPONYA TUR ATLADI
    Müsabakayı hükmen kazandığı ilan edilen Japonya tur atladı.

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