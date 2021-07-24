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    Mısır'ın efsanesi Mido'dan Fatih Terim'e tepki!

    Mısır futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan olan Mido, Fatih Terim'in Mostafa Mohamed konusundaki kararını eleştirdi. Mısır basınında da Terim'e yönelik eleştiriler yapıldı. Mısır'ın efsanesi Mido, "Şampiyonlar Ligi'nde oynatmayacaktın, o halde Milli Takım'a niye göndermedin" diye tepki gösterdi.

    Mido'dan Fatih Terim'e tepki!

    Mısır futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan olan Mido, Fatih Terim'in Mostafa Mohamed konusundaki kararını eleştirdi. Mısır basınında da Terim'e yönelik eleştiriler yapıldı. Mısır'ın efsanesi Mido, "Şampiyonlar Ligi'nde oynatmayacaktın, o halde Milli Takım'a niye göndermedin" diye tepki gösterdi.

    Terim, PSV maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ne Falcao ne de Mostafa hazır değildi" demişti. Mısırlı golcü, Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı olan Dinamo Bükreş karşılaşmasında dizinden sakatlanmış ve bir süre tedavi görmüştü. Oyuncunun tam hazır olmadığı iddia ediliyor.

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