Trabzon Başakşehir maçı ne zaman? Trabzon Başakşehir hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman hangi kanalda? Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Trabzonspor 3. hazırlık maçını Başakşehir ile oynayacak. Trabzonspor Başakşehir maçının detayları karşılaşma öncesinde merak edilip araştırılıyor. Maçın yayın saati ve kanalı belli oldu. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA OLACAK?
Trabzonspor, 35. dakikada Djaniny'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bordo-mavililer, üçüncü hazırlık maçında 24 Temmuz Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor'un 24 Temmuz Cumartesi günü geçtiğimiz yıl Süper Kupa finalinde de karşılaştığı Başakşehir ile oynayacağı maç kaçta başlayacak? Trabzonspor Başakşehir hazırlık maçı başlama saati 19.00. Peki Trabzonspor Başakşehir hangi kanalda? Trabzonspor Başakşehir maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.