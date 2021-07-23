Trabzon Başakşehir maçı ne zaman? Trabzon Başakşehir hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman hangi kanalda? Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Trabzonspor 3. hazırlık maçını Başakşehir ile oynayacak. Trabzonspor Başakşehir maçının detayları karşılaşma öncesinde merak edilip araştırılıyor. Maçın yayın saati ve kanalı belli oldu. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!