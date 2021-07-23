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    • Spor
    • 23.07.2021 16:40
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    • 23.07.2021 16:40
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    Fenerbahçe Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Udinese hangi kanalda yayınlanacak?

    2021-2022 yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçları kapsamında İtalyan temsilci Udinese ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler maça kesin zafer parolasıyla çıkacak. Peki, Fenerbahçe Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Udinese hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair merak edilenler...

    Fenerbahçe Udinese maçı ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalyan takımı Udinese ile hazırlık maçı yapacak. Taraftarlar maça dair detayları merak ederek tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Udinese hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    FENERBAHÇE UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe ve Udinese karşılaşması 24 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Serdar, Sangare, Attila, Caner, Sosa, Gustavo, Pelkas, Ferdi, Osayi, Valencia

    Udinese: Musso, Bonifazi, Samir, Rodrigo, Zeegelaar, Welace, De Paul, Stryger La, Molina, Okaka, Pereyra

        4 OYUNCU YENİ SEZONDA YOK!

        Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda 4 futbolcunun takımdan ayrı olarak çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

        Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

        Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.

        Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Udinese hangi kanalda yayınlanacak?