Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalyan takımı Udinese ile hazırlık maçı yapacak. Taraftarlar maça dair detayları merak ederek tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Udinese hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ve Udinese karşılaşması 24 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.