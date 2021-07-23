Cicaldau Galatasaray için geliyor! Menajeri Giovani Becali açıkladı: Yüzde yüz...

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray bombayı patlattı. Sarı-Kırmızılılar, Universitatea Craiova formasını giyen Alexandru Cicaldau ile anlaşma sağladı.
MENAJERİ KONUŞTU: YÜZDE YÜZ GALATASARAY'DA
Rumen orta saha oyuncusunun menajeri Giovani Becali, "Cicaldau yüzde yüz Galatasaray'da. Bu akşam takımının kampından ayrılıyor ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak" ifadesini kullandı.
TRANSFERİN DETAYLARI
24 yaşındaki futbolcunun maaşının 1.1 milyon Euro olacağı öğrenildi. Galatasaray'ın Cicaldau'nun bonservisi için Universitatea Craiova'ya 6 milyon Euro ödeyeceği de belirlendi. Ayrıca sözleşmede bir sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi olacak.
Universitatea Craiova ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexandru Cicaldau geçen sezon gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen yıldız futbolcu geçen sezon 43 maçta 12 gol atarken, 4 de asist yaptı.