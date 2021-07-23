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    • 23.07.2021 18:23
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    • 23.07.2021 18:31
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    Cicaldau Galatasaray için geliyor! Menajeri Giovani Becali açıkladı: Yüzde yüz...

    Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray bombayı patlattı. Sarı-Kırmızılılar, Universitatea Craiova formasını giyen Alexandru Cicaldau ile anlaşma sağladı. Oyuncunun menajeri Becalli, "Cicaldau yüzde yüz Galatasaray’da. " ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel haber
    Cicaldau Galatasaray için geliyor!

    Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray bombayı patlattı. Sarı-Kırmızılılar, Universitatea Craiova formasını giyen Alexandru Cicaldau ile anlaşma sağladı.

    MENAJERİ KONUŞTU: YÜZDE YÜZ GALATASARAY'DA
    Rumen orta saha oyuncusunun menajeri Giovani Becali, "Cicaldau yüzde yüz Galatasaray'da. Bu akşam takımının kampından ayrılıyor ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak" ifadesini kullandı.

    TRANSFERİN DETAYLARI
    24 yaşındaki futbolcunun maaşının 1.1 milyon Euro olacağı öğrenildi. Galatasaray'ın Cicaldau'nun bonservisi için Universitatea Craiova'ya 6 milyon Euro ödeyeceği de belirlendi. Ayrıca sözleşmede bir sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi olacak.

    Universitatea Craiova ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexandru Cicaldau geçen sezon gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen yıldız futbolcu geçen sezon 43 maçta 12 gol atarken, 4 de asist yaptı.
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