Leipzig kararını 1 hafta içinde verecek: Fenerbahçe'de Sörloth için kritik hafta

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pivot santrfor arayışında olan Fenerbahçe'de en büyük mesai Alexander Sörloth için harcanıyor.
LEİPZİG İLE KIRAN KIRANA
Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pivot santrfor arayışında olan Fenerbahçe'de en büyük mesai Alexander Sörloth için harcanıyor.
LEİPZİG İLE KIRAN KIRANA
Sörloth'u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe Alman kulübü Leipzig'e 8 milyon Euro ile birlikte bir sonraki muhtemel satıştan yüzde 30 pay teklifinde bulunmuştu.
ALMANLAR TEKLİFİ DÜŞÜNÜYOR
Norveçli golcü için kiralama ücreti olarak da 2.5 milyon Euro önerilmişti.
Alman kulübü dün Sarı-Lacivertliler'le yaptığı görüşmede Sörloth için kesin kararı 1 hafta içinde vereceklerini bildirdi.
LİSTESİNDE BİRÇOK YILDIZ VAR
Fenerbahçe Sörloth'tan olumlu yanıt alamazsa elindeki diğer alternatiflere yönelecek.
Sarı-Lacivertliler'in listesinde Cornelius, Vedat Muriç ve Beto gibi önemli yıldızlar bulunuyor.