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    Leipzig kararını 1 hafta içinde verecek: Fenerbahçe'de Sörloth için kritik hafta

    Sörloth Fenerbahçe’ye gelmeye çok sıcak bakıyor. Ancak mali şartlarda Leipzig ile bir türlü anlaşma sağlanamadı. Alman kulübü Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma içeren teklifine 1 hafta içinde yanıt vereceğini bildirdi.

    Sörloth için kritik hafta

    Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pivot santrfor arayışında olan Fenerbahçe'de en büyük mesai Alexander Sörloth için harcanıyor.

    Norveçli golcüyle el sıkışılmış olsa da kulübü Leipzig ile kıyasıya bir pazarlığın söz konusu olduğu ifade ediliyor.

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        Sörloth'u         zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe Alman kulübü Leipzig'e 8 milyon Euro ile birlikte bir sonraki muhtemel satıştan yüzde 30 pay teklifinde bulunmuştu.

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        Norveçli         golcü için kiralama ücreti olarak da 2.5 milyon Euro önerilmişti.

        Alman kulübü dün Sarı-Lacivertliler'le yaptığı görüşmede Sörloth için kesin kararı 1 hafta içinde vereceklerini bildirdi.
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            Haberler Spor Leipzig kararını 1 hafta içinde verecek: Fenerbahçe'de Sörloth için kritik hafta