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    Karagümrük, yıldız futbolcu Ahmed Musa'yı transfer etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Süper ekiplerinden Karagümrük, yıldız futbolcu Ahmed Musa'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibi Nijeryalı kanat forvet oyuncusu ile resmi sözleşme imzaladı.

    Musa Karagümrük'te

    Süper ekiplerinden Karagümrük, yıldız futbolcu Ahmed Musa'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibi Nijeryalı kanat forvet oyuncusu ile resmi sözleşme imzaladı.

    GENÇLER'DEN SAVUNMAYA TAKVİYE
    TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Muhammed Bayır'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Muhammed, kariyerinde Bugsaş, Osmanlıspor, Bozüyükspor, Giresunspor ve Boluspor formaları giymişti.

    SİVASSPOR AVANTAJI KAPTI
    Avrupa'da yüzümüz Sivasspor ile güldü... UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Moldova'nın Petrocub takımı ile karşılaşan Sivasspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Yiğidolar böylelikle rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Sivas'a karşılaşmada galibiyeti 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti. Temsilcimizde Yatabare 90+4'te penaltı atışından yararlanamadı. Turun rövanşı 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak.

        DOGULAS MALATYA'YA!
        Kadroda düşünülmeyen Douglas, Yeni Malatya'ya yakın. Malatya Douglas'ın maaşının 200 bin Euro'sunu karşılayacak.

        COSTA İÇİN KRİTİK GÜN
        Beşiktaş'ın kadrosuna kmatmak istediği Diego Costa'ya düşünmesi için verilen süre dolmak üzere. Costa'ya yıllık 2.5 milyon Euro ve 1 milyon Euro da imza parası önerilmişti. İspanyol golcünün bu gece yarısına kadar kararını bildirmesi gerekiyor.

        LUYINDAMA İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
        G.Saray'ın         7.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Luyindama için gelen transfer teklifleri değerlendirilecek. Yönetim, Kongolu yıldızın menajerine "Ona acil kulüp bul" mesajı verdi.

            OKÇU DA MODAYA UYDU!
            Geçtiğimiz             sezon büyük umutlarla Zamalek'ten transfer edilen Mostafa Mohamed'in ilk günlerdeki performansından eser kalmadı. Savaşçı, stoperleri sürekli rahatsız eden özelliği her geçen gün kayboldu. Takım arkadaşı Falcao'ya benzemeye başladı.

            RACHİD GHEZZAL'IN MENAJERİ LYKOGIANNIS'İ ÖNERDİ
            Sol bek arayışında olan Galatasaray'a Rachid Ghezzal'ın menajerliğini de yapan Anoir Fazuli, İtalyan ekibi Cagliari forması giyen Lykogiannis'i önerdi. Yunan sol bek, 1.90'lık boyu ve daha fazla defansif özellikleri nedeniyle Fatih Terim'in gözüne giremedi. İtalyan medyası oyuncuyla Bologna'nın da ilgilendiğini duyurdu.

            VERONA'DAN ÜZEN MERT KARARI!
            Trabzon stoper bölgesine Roma'dan Mert Çetin'i düşünüyor. Ancak 2 yıllığına Verona'ya kiralanan genç yıldızı kulübü bırakmak istemediğini açıkladı.

                TRABZON'DAN TEK GOLLÜ PROVA
                Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul'da oynanan maçı Bordo-Mavililer 35. dakikada Djaniny'nin attığı golle 1-0 kazandı. Fırtına'nın maçtaki futbolu geçer not aldı. Trabzonspor üçüncü hazırlık maçında 24 Temmuz Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

                OLİMPİYATLAR START ALIYOR
                2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bugün resmen başlıyor. 1 yıl gecikmeli yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta toplam 108 sporcuyla temsil edilecek.

                ALTAY'A İSVEÇLİ STOPER
                Süper                 Lig'in yeni ekiplerinden Altay, İsveçli stoper Eric Björkander ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk kez kariyerinde ülkesi dışında forma giyecek.

                    KOCAELİ'YE TAKVİYE
                    Kocaelispor,                     daha önce anlaşmaya vardığı önlibero oyuncusu Mehmet Taş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Engin Koyun, bir oyuncuyu daha kadroya katacaklarını söyledi.

                    OSAYI'YE YENİ GÖREV
                    Gökhan                     Gönül ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe savunmanın sağına transfer yapmamıştı. Pereire'nın elinde bu bölgede sadece Nazım Sangare var. Ancak yeni sezonda 3-4-3 sistemi ile takımın sahaya sürmeyi planlayan teknik patron Vitor Pereira Osayi Samuel'i dörtlü orta sahanın sağına hazırlıyor. Osayi hazırlık maçlarında geçer not alsa da Pereira oyuncusunu bunu birkaç maç daha görmek istiyor. Nijerya asıllı oyuncu başarılı olursa bu bölgede 1. opsiyon olacak. Ancak Vitor Pereira, uzun lig maratonunu da düşünerek bu bölgeye takviye yapılmasından yana.

                    GUSTAVO STOPERE SICAK DEĞIL
                    Teknik                     direktör Vitor Pereira'nın hazırlık maçlarında 3'lü savunmanın göbeğinde denediği Gustavo'ın stoper oynmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Brezilyalı'nın tercihi orta sahada oynamak.

                        MİHA ZAJC SINIRLARI ZORLUYOR
                        Gönderilecekler listesinde yer alan Miha Zajc. gerek idmanlarda gerekse de hazırlık maçında göz kamaştırdı. Zajc için son kararı Pereira verecek.

                        KORKACAK BİR ŞEY YOKMUŞ!
                        Hollanda basını PSV'nin 5-1'lik galibiyetine geniş yer verdi. Algemeen Dagblad, "Mükemmel oynayan PSV, G.Saray'dan korkacak bir şeyi olmadığını ortaya koydu" dedi.

                        30 YAŞ ÜSTÜ FUTBOLCUYA HÜCUM!
                        Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray'ın 5-1 mağlup olduğu PSV yıllardır genç futbolculara yaptığı yatırımla ön plana çıkıyor. Hollanda ekibi son 6 sezonda kadrosuna 30 yaş üstü sadece 3 futbolcu kattı. Galatasaray ise aynı süre içinde 30 yaşından büyük tam 17 futbolcuyu transfer etti. Sarı-Kırmızılılar'da 35 yaşındaki Muslera ve Babel ilk 11'de forma giyerken, Falcao ikinci yarıda oyuna girdi. 32 yaşındaki Feghouli de yine karşılaşmanın ikinci yarısında görev yaptı.

                            G.SARAY'DAN 12 SAAT SONRA HAZIRLIK MAÇI!
                            Evinde Galatasaray'ı 5-1 yenerek Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna katılmayı büyük oranda garantileyen PSV bu maçtan 12 saat sonra hazırlık karşılaşması oynadı. PSV, FC Eindhoven'i Gakpo ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Bruma'nın golleriyle 2-0 yendi.

                            SON 23 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANABİLDİ
                            Bir dönem Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray'ın artık o eski halinden eser yok!.. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa arenasında oynadığı son 36 mücadelede sadece 4 galibiyet alabilirken, 22 yenilgi ve 10 beraberlik yaşadı. Galatasaray bu maçlarda sadece 28 gol atabilirken, kalesinde tam 71 gol görmekten kurtulamadı.
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                            Haberler Spor Karagümrük, yıldız futbolcu Ahmed Musa'yı transfer etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)