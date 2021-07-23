Karagümrük, yıldız futbolcu Ahmed Musa'yı transfer etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper ekiplerinden Karagümrük, yıldız futbolcu Ahmed Musa'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibi Nijeryalı kanat forvet oyuncusu ile resmi sözleşme imzaladı.
GENÇLER'DEN SAVUNMAYA TAKVİYE
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Muhammed Bayır'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Muhammed, kariyerinde Bugsaş, Osmanlıspor, Bozüyükspor, Giresunspor ve Boluspor formaları giymişti.
SİVASSPOR AVANTAJI KAPTI
Avrupa'da yüzümüz Sivasspor ile güldü... UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Moldova'nın Petrocub takımı ile karşılaşan Sivasspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Yiğidolar böylelikle rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Sivas'a karşılaşmada galibiyeti 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti. Temsilcimizde Yatabare 90+4'te penaltı atışından yararlanamadı. Turun rövanşı 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak.