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    • Spor
    • 23.07.2021 15:15
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    • 23.07.2021 15:15
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    Galatasaray'ın sağ bek için B planı Sacha Boey!

    Yerli transferlerden sonra Romen oyuncu Cicaldau ile el sıkışan Galatasaray için Fransa’dan yeni bir iddia ortaya atıldı. Sağ bek için Udineseli Larsen ile temaslarını sürdüren Cimbom'un Rennes'in aynı mevkisinde görev yapan Sacha Boey'la da ilgilendiği belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Cimbom'un B planı Sacha Boey!

    Galatasaray bayramın son gününde transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor. Yerli transferlerden sonra Romen oyuncu Cicaldau ile el sıkışan Cimbom için Fransa'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.



    Sağ bek için Udineseli Larsen ile temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın Rennes'in sağ beki ile görüşme halinde olduğu bildirildi.
    Galatasaray'ın temasta olduğu oyuncunun Sacha Boey olduğu belirtildi.



    Fransız ekibiyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan genç sağ bekin güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro. 2019 yılından beri Rennes'de forma giyen 20 yaşındaki oyuncu için Sarı-Kırmızılı kulübün istekli olduğu bildirildi.


        CELTİC DE TEKLİF GÖTÜRDÜ
        İskoç devi Celtic, oyuncuya teklifte bulundu, ancak genç yıldız bu teklifi kabul etmedi. Kariyerinde 47 maça çıkan genç yıldız 1 gol atarken 3 de asist üretti.


        Genç yıldız Fransa Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da forma giydi. Boey sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.

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