Galatasaray'ın sağ bek için B planı Sacha Boey!

Galatasaray bayramın son gününde transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor. Yerli transferlerden sonra Romen oyuncu Cicaldau ile el sıkışan Cimbom için Fransa'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sağ bek için Udineseli Larsen ile temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın Rennes'in sağ beki ile görüşme halinde olduğu bildirildi.
Galatasaray'ın temasta olduğu oyuncunun Sacha Boey olduğu belirtildi.
Fransız ekibiyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan genç sağ bekin güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro. 2019 yılından beri Rennes'de forma giyen 20 yaşındaki oyuncu için Sarı-Kırmızılı kulübün istekli olduğu bildirildi.