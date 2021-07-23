Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.07.2021 15:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2021 15:20
    ABONE OL

    2020 Tokyo Olimpiyatları CANLI izle! 2020 Tokyo yaz olimpiyatlarında kaç Türk sporcu var? Tokyo - Türkiye arası kaç saat?

    Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bugün resmen başladı. Dünyanın dört gözle beklediği spor şöleni olimpiyatları 23 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Bu bağlamda, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın programı da belli oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 18 branşta yer alacak. Peki, 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda? Artistik cimnastik 2020 yaz olimpiyatlarında kaç tane Türk sporcu var? İşte tüm detaylar ve 2020 Tokyo Olimpiyatları canlı izleme seçenekleri haberimizde!

    takvim.com.tr
    2020 Tokyo Olimpiyatları CANLI izle! Tokyo Türkiye arası kaç saat?

    2020 Tokyo Olimpiyarı Oyunları hangi kanalda? Sorusu spor gündemini takip eden kişiler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Olimpiyat açılış töreni ne zaman saat kaçta sorusuna da arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bugün resmen başladı. Dünyanın dört gözle beklediği spor şöleni olimpiyatları 23 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Peki, Türkiye'den kaç sporcu olimpiyatlara katılacak? İşte tüm detaylar ve 2020 Tokyo Olimpiyatları canlı izleme seçenekleri haberimizde!

    TOKYO - TÜRKİYE ARASI KAÇ SAAT?

    Tokyo, Japonya konumu Türkiye konumundan 6 saat ileridir.

    2020 TOKYO OLİMPİYATLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    TÜRKİYE'DEN KAÇ SPORCU KATILIYOR?

    Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil ediyor.

    Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak.

    Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.

    2020 TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?

    23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda 33 farklı Spor branşına ait müsabakalar TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarında yaşanıyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Tokyo Olimpiyatları'ına 200'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 11 bin sporcu katılacak. Türk sporu, kendi olimpiyat tarihinin en fazla katılım gösterdiği ikinci organizasyonunu yaşayacak.

    2020 TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI YAYIN AKIŞI

    23 Temmuz Cuma - Tokyo Olimpiyatları TRT Spor yayın akışı

    02.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)

    07.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)

    14.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) "Açılış Töreni" (canlı) (Trt Spor)

        24 Temmuz Cumartesi Tokyo Olimpiyatları TRT Spor yayın akışı

        03.30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

        05.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)

        08.15 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

        13.30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

        25 Temmuz Pazar Tokyo Olimpiyatları TRT Spor yayın akışı

        03.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)

        04.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

        06.35 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

        10.20 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol karş. "Çin - Türkiye" (canlı) (Trt Spor)

        13.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. " Japonya - Meksika " (canlı) (Trt Spor)

        04.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

        26 Temmuz Pazartesi Tokyo Olimpiyatları TRT Spor yayın akışı

        08.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

        13.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

        04.30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

        Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları

        BAYRAĞIMIZI MERVE VE BERKE YAŞIYACAK

        Olimpiyatların açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak. Organizasyonda 200 metre sırtüstünde havuza girecek 18 yaşındaki Berke Saka ile 400, 800, 1500 metre serbest stilde yüzecek 16 yaşındaki Merve Tuncel, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak. Önceki olimpiyatlarda bir kişi tarafından taşınan bayrak, bu yıl cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için birer erkek ve kadın sporcuya emanet edilecek.

        41 FARKLI MERKEZDE OLİMPİYAT HEYECANI

        Organizasyonda 41 farklı tesis farklı branşlara ev sahipliği yapacak.

        Açılış ve kapanış törenlerinin yapılacağı Olimpiyat Stadı aynı zamanda atletizm ve futbola da ev sahipliği yapacak.

        GEÇEN SENE SALGIN NEDENİYLE ERTELENDİ

        Geçen yıl yapılması gereken Tokyo 2020, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılamamıştı.

        Uzun süre yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu olan oyunların, 2021 yılında yapılması yönünde karar alınmıştı.

        İLK KEZ SEYİRCİSİZ

        Tokyo 2020, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez seyircisiz gerçekleştirilecek.

        Koronavirüs nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), oyunlara yurt dışı seyirci kabul edilmemesi yönünde karar almıştı.

        Organizasyon Komitesi, Tokyo Valiliği, Japonya hükümeti ile IOC üyeleri arasında yapılan toplantının ardından Japonya içinde de seyircinin alınmamasına karar verildi.

        Müsabakalar sırasında geçmiş olimpiyat oyunlarına ait ses efektlerinin kullanılacağı açıklanmıştı.

            4 YENİ BRANŞ

            Tokyo 2020'de sporcular 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek.

            Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü Tokyo 2020 programında ilk kez yer alacak. En son 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol/softbol ise yeniden oyunlara dahil edildi.

            Milli Karateci Dilara Bozan

            MASKOTU ÖĞRENCİLER SEÇTİ

            2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın maskotu okul çağındaki çocuklar tarafından seçildi.

            Oyunları maskotu, Tokyo'da 16 bin 769 okul ve 205 bin 755 sınıfın katılımıyla 3 farklı set oylandı. Oylama, Tokyo okullarının geleninde bulunan "Hazır ol" isimli bir eğitim programı üzerinden gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınıflarda konuyla alakalı tartışarak bir karara vardı.

            Birinci gelen set, toplamda 109 bin ol aldı.

            MASKOTUN ADI: GELECEK VE SONSUZLUK

            Oyunların maskotunun ismi, Japonca'da "Gelecek" anlamına gelen "Mirai" ve "Sonsuzluk" anlamına gelen "Towa" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluştu.

            "Miraitowa" olarak belirlenen isim, tüm insanlığın kalbinde bulunan geleceğe karşı duyulan sonsuz umudu temsil ediyor.

            MADALYALAR GERİ DÖNÜŞÜM İLE ÜRETİLDİ

            Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda verilecek madalyalar, geri dönüşüm sayesinde üretildi.

            Madalyalar, 60 milimetre çapında ve 3 milimetre kalınlığında hazırlandı. 1928 yılından bu yana bir yüzünde İtalyan sanatçı Gassoili tarafından çizilen, elinde çelenk tutan "Zafer Tanrıçası Nike"nin kabartması yer alıyor. Madalyanın arka yüzünde ise olimpiyatı düzenleyen ülkenin amblemi bulunuyor.

            Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Düzenleme Komitesi, Tokyo 2020'de madalyaları üretmek için ülkenin her yanında "Tokyo 2020 Madalya Projesi" adı altında bir dönüşüm hareketi başlattı.

            Nisan 2017 ile Mart 2019 arasındaki 2 yılda yaklaşık altın, gümüş ve bronz madalya üretmek için gereken metaller, insanlardan gelen küçük elektronik cihazlardan elde edildi.

            Olimpiyat ve paralimpik oyunlarda verilecek her madalya geri dönüştürülmüş metallerden yapıldı. Japonya, küçük tüketicilerin katıldığı bu elektroniklerin geri dönüştürülmesi projesinin çevre dostu ve sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunma çabalarının Tokyo 2020 Oyunları'nın ülkelerine bir mirası olacağını umuyor.

            36 BRANŞTA 339 ALTIN MÜCADELESİ

            Tokyo 2020'de 36 branşta 339 altın madalya mücadelesi yapılacak.

            206 ülkeden 11 binin üzerinde sporcu, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, futbol, golf, güreş, halter, hentbol, hokey, judo, kano, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, plaj voleybolu, ragbi, su topu, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, yelken, yüzme, beyzbol/softbol, dalga sörfü, 3x3 basketbol, karate, kaykay ve sportif tırmanış branşlarında mücadele edecek.

            Milli Okçu Yasemin Ecem Anagöz

            EN ÇOK MADALYA ATLETİZME

            Verilecek 339 madalyadan en fazla payı atletizm branşı alacak.

            Erkeklerde 166, kadınlarda 155, karışık takımlarda ise 18 altın madalya sahibini bulacak. Atletizmde, erkeklerde 24, kadınlar 23 ve karışıkta 1 olmak üzere toplamda 48 altın madalya dağıtılacak.

            Atletizmi 35 altın madalyayla yüzme takip edecek.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Feci kaza: 1 ölü, 3’ü çocuk 4 yaralı! Yürek yakan sözler!
            Haberler Spor 2020 Tokyo Olimpiyatları CANLI izle! 2020 Tokyo yaz olimpiyatlarında kaç Türk sporcu var? Tokyo - Türkiye arası kaç saat?