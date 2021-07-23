2020 Tokyo Olimpiyatları CANLI izle! 2020 Tokyo yaz olimpiyatlarında kaç Türk sporcu var? Tokyo - Türkiye arası kaç saat?

BAYRAĞIMIZI MERVE VE BERKE YAŞIYACAK

Olimpiyatların açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak. Organizasyonda 200 metre sırtüstünde havuza girecek 18 yaşındaki Berke Saka ile 400, 800, 1500 metre serbest stilde yüzecek 16 yaşındaki Merve Tuncel, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak. Önceki olimpiyatlarda bir kişi tarafından taşınan bayrak, bu yıl cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için birer erkek ve kadın sporcuya emanet edilecek.

41 FARKLI MERKEZDE OLİMPİYAT HEYECANI

Organizasyonda 41 farklı tesis farklı branşlara ev sahipliği yapacak.

Açılış ve kapanış törenlerinin yapılacağı Olimpiyat Stadı aynı zamanda atletizm ve futbola da ev sahipliği yapacak.