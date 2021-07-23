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    • 23.07.2021 12:09
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    Fenerbahçe'de ağır forvet faturası: 9 gol attılar 2.35 milyonu kaptılar

    Geçen sezon Samatta’dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, forvet hattındaki şanssızlığını bir türlü kıramıyor. Kanarya, geçen yıl büyük umutlarla transfer ettiği golcüler Mame Thiam ve Kemal Ademi'yi kadro dışı bıraktı. Toplamda 9 gole imza atan ve kadro dışı bırakılan ikilinin Sarı-Lacivertlilere maliyeti 2.35 milyon Euro oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe'de ağır forvet faturası

    Fenerbahçe son yıllarda yaptığı transfer hatalarının faturasını ödemeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Vitor Pereira, geçen sezon Kasımpaşa'dan transfer edilen Thiam ile Basel'den alınan Ademi'yi yetersiz oldukları gerekçesiyle kadro dışı bıraktı.


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    Sarı-Lacivertliler, Senegalli forvet Mame Thiam'a yıllık 1.5 milyon Euro ödüyor. Geçen sezon 34 maça çıkan tecrübeli oyuncu 8 gole imza attı.
    Kemal Ademi ise geçen sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık geçirdi. Yıllık 850 bin Euro kazanan 25 yaşındaki golcünün Fenerbahçe kariyerinde 8 maçta sadece 1 golü var.



    İki oyuncu Sarı-Lacivertli kulüpten şimdiye kadar 2.35 milyon Euro garanti ücret kazandı. Toplamda 9 gole imza atan ikilinin Kanarya'ya maliyeti 2.35 milyon Euro oldu…


    Şimdi iki oyuncu da kadro dışı ve Fenerbahçe bu oyunculara kulüp arıyor. Ancak 2023 yılına kadar sözleşmeleri olan iki oyuncunun bir yere ayrılma düşüncesi yok.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de ağır forvet faturası: 9 gol attılar 2.35 milyonu kaptılar