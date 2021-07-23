Fenerbahçe'de ağır forvet faturası: 9 gol attılar 2.35 milyonu kaptılar





İki oyuncu Sarı-Lacivertli kulüpten şimdiye kadar 2.35 milyon Euro garanti ücret kazandı. Toplamda 9 gole imza atan ikilinin Kanarya'ya maliyeti 2.35 milyon Euro oldu…



Şimdi iki oyuncu da kadro dışı ve Fenerbahçe bu oyunculara kulüp arıyor. Ancak 2023 yılına kadar sözleşmeleri olan iki oyuncunun bir yere ayrılma düşüncesi yok.