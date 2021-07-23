Fenerbahçe'de ağır forvet faturası: 9 gol attılar 2.35 milyonu kaptılar

Fenerbahçe son yıllarda yaptığı transfer hatalarının faturasını ödemeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Vitor Pereira, geçen sezon Kasımpaşa'dan transfer edilen Thiam ile Basel'den alınan Ademi'yi yetersiz oldukları gerekçesiyle kadro dışı bıraktı.
HER SEZON SİL BAŞTAN YAPAN SARI KANARYA, TEK TEKRAR BAŞA SARIYOR!
Sarı-Lacivertliler, Senegalli forvet Mame Thiam'a yıllık 1.5 milyon Euro ödüyor. Geçen sezon 34 maça çıkan tecrübeli oyuncu 8 gole imza attı.
Kemal Ademi ise geçen sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık geçirdi. Yıllık 850 bin Euro kazanan 25 yaşındaki golcünün Fenerbahçe kariyerinde 8 maçta sadece 1 golü var.
İki oyuncu Sarı-Lacivertli kulüpten şimdiye kadar 2.35 milyon Euro garanti ücret kazandı. Toplamda 9 gole imza atan ikilinin Kanarya'ya maliyeti 2.35 milyon Euro oldu…
Şimdi iki oyuncu da kadro dışı ve Fenerbahçe bu oyunculara kulüp arıyor. Ancak 2023 yılına kadar sözleşmeleri olan iki oyuncunun bir yere ayrılma düşüncesi yok.