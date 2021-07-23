Alex Teixeira'nın kafası karıştı devreye yakın arkadaşı Josef De Souza girdi

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta gözler Alex Teixeira transferine çevrildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Teixeira'ya yıllık 2.5 milyon Euro ve bonuslardan oluşan bir teklif yaptı. 2023 yılına kadar sözleşme önerilen 31 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak da 1.5 milyon Euro teklif edildiği ifade edildi. Dubai'den gelen teklif sonrası kafası karışan Teixeira için Josef'in yeniden devreye girdiği belirtiliyor. Josef, Teixeira'nın yakın arkadaşı.