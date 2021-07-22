Umut Meraş ile yeniden!

Menajer değişikliğine giden Umut Meraş da yeniden Trabzonspor ile görüşmelere başladı. Daha önce oyuncunun menajeri Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmazken yeni menajer değişikliğinden sonra Umut Meraş'ın için hemen temas sağlandı. Oyuncunun menajeri Trabzonspor yönetim kuruluna, "Teklifleriniz geçerliyse görüşelim" derken, yönetim kurulu da Abdullah Avcı ile görüştükten sonra yeni görüşme talebini kabul etti. Le Havre de istediği rakamlarda geri adım attı.
MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞİLMEZ İSİMLERİNDEN
Umut Meraş A Milli Futbol Takımımız'ın değişilmez isimlerinden. Trabzon onu da çok istiyor.
MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞİLMEZ İSİMLERİNDEN
Umut Meraş A Milli Futbol Takımımız'ın değişilmez isimlerinden. Trabzon onu da çok istiyor.