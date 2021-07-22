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    Sivasspor, Petrocub karşısında avantaj peşinde!

    Yiğidolar, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak. Sivas'ta Samba Camara, Appindangoye ve Max Gradel kamp kadrosunda yer almıyor.

    Sivasspor avantaj peşinde
    Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün saat 20.00'de Moldova deplasmanında Petrocub ile karşılaşacak. Yiğidolar, bu karşılaşmadan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Sivas'ta Samba Camara, Appindangoye ve Max Gradel kamp kadrosunda yer almıyor. Maçın rövanşı 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak.




    OLYMPIAKOS10 KİŞİYLE GÜLDÜ
    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Olympiakos sahasında Neftçi Bakü'yü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı. Diğer sonuçlar: Almaty- Kızılyıldız: 2-1, Malmö-Helsinki: 2-1, Mura-Ludogorets: 0-0, Bratislava-Y.Boys: 0-0, L.Varşova-Flora: 2-1.
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