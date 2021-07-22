Sivasspor, Petrocub karşısında avantaj peşinde!

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün saat 20.00'de Moldova deplasmanında Petrocub ile karşılaşacak. Yiğidolar, bu karşılaşmadan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Sivas'ta Samba Camara, Appindangoye ve Max Gradel kamp kadrosunda yer almıyor. Maçın rövanşı 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak.
OLYMPIAKOS10 KİŞİYLE GÜLDÜ
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Olympiakos sahasında Neftçi Bakü'yü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı. Diğer sonuçlar: Almaty- Kızılyıldız: 2-1, Malmö-Helsinki: 2-1, Mura-Ludogorets: 0-0, Bratislava-Y.Boys: 0-0, L.Varşova-Flora: 2-1.
OLYMPIAKOS10 KİŞİYLE GÜLDÜ
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Olympiakos sahasında Neftçi Bakü'yü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı. Diğer sonuçlar: Almaty- Kızılyıldız: 2-1, Malmö-Helsinki: 2-1, Mura-Ludogorets: 0-0, Bratislava-Y.Boys: 0-0, L.Varşova-Flora: 2-1.