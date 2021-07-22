İsmail Köybaşı Trabzonspor'da

Trabzonspor serbest statüde bulunan İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllığına anlaştı. Sözleşme imzalaması için İstanbul'a davet edilen İsmail Köybaşı, Riva kampına dahil olacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerli hakkını solbekten yana kullanma kararı almasından sonra uzun zamandır oyuncuyla yapılan görüşmelerin sonuçlandırıldığı belirtildi. 32 yaşındaki futbolcu, ilk iki sene 5'er milyon TL kazanacak. 1 yıllık opsiyon da devreye girersen 5.5 milyon TL garanti para alacak. İsmail Köybaşı, her sezon için 1 milyon TL imza ücreti kazanacak.
DIABATE GİRESUN YOLCUSU
Trabzon geçtiğimiz sezon kiralık olarak Göztepe'ye verdiği Diabate'yi bu sezon kiralık olarak Giresunspor'a vermek üzere. Karadeniz ekibiyle oyuncunun kiralanması için görüşmeler başlarken, oyuncuya da Yeşil-Beyazlı kulüple görüşmesi için izin verildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerli hakkını solbekten yana kullanma kararı almasından sonra uzun zamandır oyuncuyla yapılan görüşmelerin sonuçlandırıldığı belirtildi. 32 yaşındaki futbolcu, ilk iki sene 5'er milyon TL kazanacak. 1 yıllık opsiyon da devreye girersen 5.5 milyon TL garanti para alacak. İsmail Köybaşı, her sezon için 1 milyon TL imza ücreti kazanacak.
DIABATE GİRESUN YOLCUSU
Trabzon geçtiğimiz sezon kiralık olarak Göztepe'ye verdiği Diabate'yi bu sezon kiralık olarak Giresunspor'a vermek üzere. Karadeniz ekibiyle oyuncunun kiralanması için görüşmeler başlarken, oyuncuya da Yeşil-Beyazlı kulüple görüşmesi için izin verildi.