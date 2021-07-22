Transfer patlaması! Galatasaray, PSV’ye yenilince taraftar yönetime isyan etti





EN AZ 5 TRANSFER GEREKİYOR

Galatasaraylı taraftarlar mevcut takımın yeterli olmadığını savunurken, en az 5 ilk 11 oyuncusu alınması gerektiğini vurguladı. Yönetim, transfer sebebiyle eleştirilere maruz kaldı.







GÖZLER ŞİMDİ YÖNETİMDE

PSV yenilgisi sonrası ise gözler taraftarların transfer beklediği yönetime çevrildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin PSV ile oynanacak rövanş maçına kadar bazı isimleri kadrosuna katması bekleniyor.



RUİ İÇİN TEKLİF TARİH OLDU

İsmi Galatasaray ile anılan sol bek adaylarından biri olan Napoli'li Mario Rui'nin menajerinden açıklama geldi. Giuffredi, "Rui için Galatasaray'ın bir teklifi oldu ancak hemen sonuçlandı. Herhangi bir ekonomik anlaşma olmadı. Bu teklif artık tarih oldu." dedi.



STANCİU'DAN KÖTÜ HABER!

Slavia Prag kulübünün başkanı Jaroslav Tvrdik Galatasaray'ın istediği Stanciu'nun takımda kalacağını duyurdu. Tvrdik, "Stanciu'nun takımda kalmasına oybirliği ile karar verdik. Nico, hedeflerimiz için önemli bir oyuncu" dedi.