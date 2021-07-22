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    Transfer patlaması! Galatasaray, PSV’ye yenilince taraftar yönetime isyan etti

    Eksik bir kadro ile PSV karşısına çıkan Cimbom, sahada döküldü. Hollanda’dan boynu bükük döndü. Yenilgi sonrası taraftarlar geciken transferler sebebiyle isyan etti. "Bu takıma en az 5 takviye şart" dedi.

    Transfer patlaması!
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    PSV'ye kaybeden Galatasaray'da maç sonu taraftarlar isyan bayrağını açtı. Acil takviye gereken bölgelere PSV maçı öncesi transfer yapılmaması taraftarların sabrını taşırdı.



    BU KADRO İLE BU KADAR...
    Sağ ve sol bek ile birlikte orta alanın merkezi ve kanatlara takviye yapılmamasını eleştiren G.Saraylı taraftarlar, mevcut kadro ile yenilginin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Yönetime transfer çağrısı yaptı.



    EN AZ 5 TRANSFER GEREKİYOR
    Galatasaraylı taraftarlar mevcut takımın yeterli olmadığını savunurken, en az 5 ilk 11 oyuncusu alınması gerektiğini vurguladı. Yönetim, transfer sebebiyle eleştirilere maruz kaldı.



    GÖZLER ŞİMDİ YÖNETİMDE
    PSV yenilgisi sonrası ise gözler taraftarların transfer beklediği yönetime çevrildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin PSV ile oynanacak rövanş maçına kadar bazı isimleri kadrosuna katması bekleniyor.

    RUİ İÇİN TEKLİF TARİH OLDU
    İsmi Galatasaray ile anılan sol bek adaylarından biri olan Napoli'li Mario Rui'nin menajerinden açıklama geldi. Giuffredi, "Rui için Galatasaray'ın bir teklifi oldu ancak hemen sonuçlandı. Herhangi bir ekonomik anlaşma olmadı. Bu teklif artık tarih oldu." dedi.

    STANCİU'DAN KÖTÜ HABER!
    Slavia Prag kulübünün başkanı Jaroslav Tvrdik Galatasaray'ın istediği Stanciu'nun takımda kalacağını duyurdu. Tvrdik, "Stanciu'nun takımda kalmasına oybirliği ile karar verdik. Nico, hedeflerimiz için önemli bir oyuncu" dedi.

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