Fenerbahçe'de Samatta fırtınası

Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra en az zararla bir başka takıma satması beklenen Samatta'ta işler tersine döndü. Tanzanyalı santrfor geçtiğıimiz sezon F.Bahçe'ye geç transfer olmuş ve hazırlık kampında olmamasının sıkıntısını hep yaşamıştı. Samatta gerek idmanlarda gerekse de hazırlık maçlarında fiziksel olarak hazır bir görüntü çizerken mental olarak da kararlıydı. "Ben bu takımda kalıcıyım" mesajını net bir şekilde veren Samatta artık satış listesinde olan bir oyuncu konumunda değil.
Tanzanyalı golcünün yeni bir santrfor transferinin ardından ciddi bir rekabetin içinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Pereira'nın yakından ilgilendiği oyuncu geçtiğimiz günlerde menajeri aracılığıyla "F.Bahçe'de kalacağım" mesajını yönetime bildirmişti.
MESUT'TAN 'TEK PAS' DERSLERİ
Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil, hazırlık maçlarındta ayağında topu en az tutan oyunhcu oldu. Özil, ayağana gelen topları hemen arkadaşlarına aktararak mehtemel baskıyı bertaraf etti.
SAMUEL'E PEREİRA ONAYI
Osayi Samuel Pereira'dan geçer not alan oyuncularrdan biri oldu. 3-4-3 sisteminde orta dörtlünün sağında bulduğu şansı iyi değerlendiren Osayi Samuel, takımda kalmayı başardı.
YARMOLENKO'DA SÜREÇ DEVAM EDİYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre West Ham United, Yarmolenko'nun yerine oyuncu alınmasının ardından Ukraynalı yıldızın satışına izin verecek. Fenerbahçe'nin de ilgisi devam ediyor.
FORMA SATIŞLARI YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR
F.BAHÇE'NİN yeni sezon formalarının satışından iyi haberler geliyor. İlk 1 haftadaki satış hızı olmasa da gerek mağaza gerekse de internet üzerinden satışlarda yakalanan rakam yüzleri güldürüyor.
Tanzanyalı golcünün yeni bir santrfor transferinin ardından ciddi bir rekabetin içinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Pereira'nın yakından ilgilendiği oyuncu geçtiğimiz günlerde menajeri aracılığıyla "F.Bahçe'de kalacağım" mesajını yönetime bildirmişti.
MESUT'TAN 'TEK PAS' DERSLERİ
Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil, hazırlık maçlarındta ayağında topu en az tutan oyunhcu oldu. Özil, ayağana gelen topları hemen arkadaşlarına aktararak mehtemel baskıyı bertaraf etti.
SAMUEL'E PEREİRA ONAYI
Osayi Samuel Pereira'dan geçer not alan oyuncularrdan biri oldu. 3-4-3 sisteminde orta dörtlünün sağında bulduğu şansı iyi değerlendiren Osayi Samuel, takımda kalmayı başardı.
YARMOLENKO'DA SÜREÇ DEVAM EDİYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre West Ham United, Yarmolenko'nun yerine oyuncu alınmasının ardından Ukraynalı yıldızın satışına izin verecek. Fenerbahçe'nin de ilgisi devam ediyor.
FORMA SATIŞLARI YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR
F.BAHÇE'NİN yeni sezon formalarının satışından iyi haberler geliyor. İlk 1 haftadaki satış hızı olmasa da gerek mağaza gerekse de internet üzerinden satışlarda yakalanan rakam yüzleri güldürüyor.