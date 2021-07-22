Sivasspor - Petrocub CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi canlı takip

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Petrocub ile kozlarını paylaşıyor.
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Mücadelenin hakemi Jeremie Pignard.
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Sefa, Hakan Arslan, Fajr, P. Henrique, Kayode
Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Efros, Jardan, Douanla, Iosipoi, Bogaciuc, Ambros, Mihail Platica, Sergiu Platica.
SİVASSPOR'UN PETROCUB KADROSU
Sivasspor'un Petrocub maçı kadrosunda, Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal yer aldı.