Leipzig Sörloth için Fenerbahçe’ye 2 seçenek sundu

Teknik direktör Vitor Pereira'nın pivot santrfor talebinin ardından harekete geçen Fenerbahçe yönetimi şu sıralır yoğun bir mesai halinde. Hem transfer hem de gönderilmesi planlanan oyunculara takım arayan yönetim, Leipzing kulübünden sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. Kadrosuna Silva'yı katan Alman kulübü, Alexander Sörloth'u satış listesine koyarken, Fenerbahçe'ye de 2 seçenek sundu.
LEİPZİG FENER'İN KAPISINI ÇALDI!
Leipzig kulübü ilk olarak Fenerbahçe'ye "Alexander Sörloth'u 17 milyylon Euro'ya satın alın teklifini sundu. Ancak FFP nedeniyle kiralama tercihine yönelen Fenerbahçe'ye son olarak "2.5 milyon Euro'ya 1 yıl kiralayın. Ancak önümüzdeki sezon zorunlu satın alma seçeneği devreye girsin" teklifini yaptı.
FENERBAHÇE DE TEKLİFİNİ İLETTİ
Fenerbahçeli kurmaylar önlerine konulan bu iki seçeneğe başka bir teklifle karşılık verdi. Yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında kiralama teklifine onay veren Fener yönetimi, "Zorunlu satın alma opsiyonu 8 milyyon Euro olsun. Bunun yanında bir sonraki satıştan da Leipzig'e yüzde 30 pay verelim" önerisinde bulundu.
OPSİYON PAZARLIKLARI TAM GAZ
Sörloth'u isteyen başka kulüplerin de olduğu ancak Fenerbahçe'nin ilgisinin son derece net olduğu ifade edilirken iki kulüp arasındaki görüşmelerin ve opsiyonun ne şekilde olacağının pazarlıklar devam ediyor. Sörloth ile Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etmiş durumda.
SÖRLOTH ARTIK İLK 11 OYNAMAK İSTİYOR!
Geçtiğimiz sezon Leipzig'de beklediği süreyi alamayan Alexander Sörloth da Alman kulübünde kalmaya sıcak bakmıyor. Norveçli santrforun hem iddiası olan hem de sürekli forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamak istediği biliniyor. İstanbul'a da sıcak bakan Norveçli Sörloth, Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmek istediği de gelen haberler arasında.
LEİPZİG FENER'İN KAPISINI ÇALDI!
Leipzig kulübü ilk olarak Fenerbahçe'ye "Alexander Sörloth'u 17 milyylon Euro'ya satın alın teklifini sundu. Ancak FFP nedeniyle kiralama tercihine yönelen Fenerbahçe'ye son olarak "2.5 milyon Euro'ya 1 yıl kiralayın. Ancak önümüzdeki sezon zorunlu satın alma seçeneği devreye girsin" teklifini yaptı.
FENERBAHÇE DE TEKLİFİNİ İLETTİ
Fenerbahçeli kurmaylar önlerine konulan bu iki seçeneğe başka bir teklifle karşılık verdi. Yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında kiralama teklifine onay veren Fener yönetimi, "Zorunlu satın alma opsiyonu 8 milyyon Euro olsun. Bunun yanında bir sonraki satıştan da Leipzig'e yüzde 30 pay verelim" önerisinde bulundu.
OPSİYON PAZARLIKLARI TAM GAZ
Sörloth'u isteyen başka kulüplerin de olduğu ancak Fenerbahçe'nin ilgisinin son derece net olduğu ifade edilirken iki kulüp arasındaki görüşmelerin ve opsiyonun ne şekilde olacağının pazarlıklar devam ediyor. Sörloth ile Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etmiş durumda.
SÖRLOTH ARTIK İLK 11 OYNAMAK İSTİYOR!
Geçtiğimiz sezon Leipzig'de beklediği süreyi alamayan Alexander Sörloth da Alman kulübünde kalmaya sıcak bakmıyor. Norveçli santrforun hem iddiası olan hem de sürekli forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamak istediği biliniyor. İstanbul'a da sıcak bakan Norveçli Sörloth, Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmek istediği de gelen haberler arasında.