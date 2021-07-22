İtalyan basınından bomba Andreas Cornelius iddiası: Maaşına zam yaparsa Trabzonspor'a imza atacak



ALTERNATİF GOLCÜ ARAYIŞLARINA DA DEVAM EDELİM

Bordo-Mavililer, yıldız oyuncu ile henüz anlaşmadı ancak maaşına zam yapıldığı taktirde bütün engeller ortadan kalkacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yaptığı açıklamalarda, "Sörloth için kesinlikle bekleyelim. Ancak alternatif golcü arayışlarına da devam edelim" ifadelerini kullanıyor.