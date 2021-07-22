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    • 22.07.2021 15:18
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    • 22.07.2021 15:21
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    İtalyan basınından bomba Andreas Cornelius iddiası: Maaşına zam yaparsa Trabzonspor'a imza atacak

    Yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, Trabzonspor’un Danimarkalı golcü Andreas Cornelius için yaptığı maaş teklifini artırması durumunda transferin gerçekleşme olasılığının yükseleceğine vurgu yaptı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Maaşına zam yaparsa imzayı atacak

    Yeni sezon öncesinde yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir yandan Norveçli eski yıldızı Alexander Sörloth'tan haber bekleyen Karadeniz Fırtınası bir yandan da alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.



    TRABZONSPOR'UN ANLAŞTIĞINI DUYURMUŞLARDI
    İtalyan medyası Parma'nın 5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Cornelius'un Trabzonspor ile anlaştığını duyurmuştu… İtalyanlar, Viking ile ilgili başka bir iddiayı gündeme getirdi…



    Çizme basını, Parma'nın ekonomik olarak zor durumda olduğunu ve Cornelius'u elden çıkartacağını belirtti. Ayrıca, Trabzonspor'un Danimarkalı golcü için yaptığı maaş teklifini artırması durumunda transferin gerçekleşme olasılığının yükseleceğine vurgu yaptı.


        ALTERNATİF GOLCÜ ARAYIŞLARINA DA DEVAM EDELİM
        Bordo-Mavililer, yıldız oyuncu ile henüz anlaşmadı ancak maaşına zam yapıldığı taktirde bütün engeller ortadan kalkacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yaptığı açıklamalarda, "Sörloth için kesinlikle bekleyelim. Ancak alternatif golcü arayışlarına da devam edelim" ifadelerini kullanıyor.



        FENERBAHÇE DE YAKINDAN İLGİLENİYOR
        Karadeniz Fırtınası'nda Andreas Cornelius transferinin akıbeti birkaç gün içinde netleşecek. Bilindiği gibi oyuncuyla Fenerbahçe de yakından ilgileniyor.



        SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA SONA ERİYOR


        Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Cornelius, 32 kez milli formayı giydi ve 6 gole imza attı. Parma ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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