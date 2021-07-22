İtalyan basınından bomba Andreas Cornelius iddiası: Maaşına zam yaparsa Trabzonspor'a imza atacak

Yeni sezon öncesinde yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir yandan Norveçli eski yıldızı Alexander Sörloth'tan haber bekleyen Karadeniz Fırtınası bir yandan da alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
TRABZONSPOR'UN ANLAŞTIĞINI DUYURMUŞLARDI
İtalyan medyası Parma'nın 5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Cornelius'un Trabzonspor ile anlaştığını duyurmuştu… İtalyanlar, Viking ile ilgili başka bir iddiayı gündeme getirdi…
Çizme basını, Parma'nın ekonomik olarak zor durumda olduğunu ve Cornelius'u elden çıkartacağını belirtti. Ayrıca, Trabzonspor'un Danimarkalı golcü için yaptığı maaş teklifini artırması durumunda transferin gerçekleşme olasılığının yükseleceğine vurgu yaptı.