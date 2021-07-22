İngiliz medyasından bomba iddia! Bayern Münih ve Arsenal Mert Müldür için yarışıyor



DEVLER ONUN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İngiliz medyasından Sky Sport, Bayern Münih ve Arsenal'in genç yıldızı transfer etmek için harekete geçtiğini belirtti.



2019 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien'den İtalyan temsilcisi Sassuolo'ya 4.7 milyon Euro'ya transfer olan 22 yaşındaki sağ bek burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.