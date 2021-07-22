İngiliz medyasından bomba iddia! Bayern Münih ve Arsenal Mert Müldür için yarışıyor

A Milli Takımımız'ın yıldızlarından Mert Müldür, Avrupa devlerinin transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor.
Gerek İngiliz gerekse Alman kulüpleri onu transfer etmek için amansız bir yarış içersinde… Alman devi Bayern Münih'ten sonra İngiliz ekibi Arsenal de Mert Müldür'ü kadrosuna katabilmek için çalışmalarını hızlandırdı.
DEVLER ONUN İÇİN HAREKETE GEÇTİ
İngiliz medyasından Sky Sport, Bayern Münih ve Arsenal'in genç yıldızı transfer etmek için harekete geçtiğini belirtti.
2019 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien'den İtalyan temsilcisi Sassuolo'ya 4.7 milyon Euro'ya transfer olan 22 yaşındaki sağ bek burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
10 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
2 yıl içinde piyasa değerini 3 milyon Euro'dan 9 milyon Euro'ya yükselten Mert Müldür, A Milli Futbol Takımımızla Euro 2020'de de boy gösterdi… 10 kez milli formayı giydi.