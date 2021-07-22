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    • Spor
    • 22.07.2021 12:14
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    • 22.07.2021 12:14
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    İngiliz medyasından bomba iddia! Bayern Münih ve Arsenal Mert Müldür için yarışıyor

    A Milli Futbol Takım'ın genç yıldızlarından Mert Müldür İtalya'daki performansıyla dünya devlerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. İngiliz medyası Bayern Münih ve Arsenal’in genç yıldızı transfer etmek için harekete geçtiğini belirtti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Bomba iddia! Devler milli yıldızın peşinde

    A Milli Takımımız'ın yıldızlarından Mert Müldür, Avrupa devlerinin transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

    Gerek İngiliz gerekse Alman kulüpleri onu transfer etmek için amansız bir yarış içersinde… Alman devi Bayern Münih'ten sonra İngiliz ekibi Arsenal de Mert Müldür'ü kadrosuna katabilmek için çalışmalarını hızlandırdı.


    DEVLER ONUN İÇİN HAREKETE GEÇTİ
    İngiliz medyasından Sky Sport, Bayern Münih ve Arsenal'in genç yıldızı transfer etmek için harekete geçtiğini belirtti.


    2019 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien'den İtalyan temsilcisi Sassuolo'ya 4.7 milyon Euro'ya transfer olan 22 yaşındaki sağ bek burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.


    10 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
    2 yıl içinde piyasa değerini 3 milyon Euro'dan 9 milyon Euro'ya yükselten Mert Müldür, A Milli Futbol Takımımızla Euro 2020'de de boy gösterdi… 10 kez milli formayı giydi.

        Kaan Ayhan ile aynı takımda forma giyen genç yıldızın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Bilindiği gibi Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Merih Demiral, 2019 yılında Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis ücretiyle İtalyan devi Juventus'a transfer olmuştu.


        Kariyerinde 103 maça çıkan Mert Müldür'ün 4 gol ve 10 asisti bulunuyor.

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