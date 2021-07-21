Turkcell’in desteklediği milli atletler madalya peşinde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin yıldızları, Tokyo'da gerçekleştirilecek 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek. Dünyanın en önemli spor organizasyonunda, atletizm disiplininde Türkiye'yi 8'i kadın, 17'si erkek toplam 25 milli atletimiz temsil edecek. 30 Temmuz'da başlayacak atletizm müsabakaları 8 Ağustos'ta noktalanacak.
RONY LOPES BEKLETİLİYOR
Beşiktaş'ta transfer stratejisi belirlendi... Siyah- Beyazlılar orta sahanın sağını önemli bir isimle takviye etmek istiyor. Kara Kartal, bunun için Rachid Ghezzal için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Yönetimi aksi bir durumla karşılaşması durumunda ise B planını devreye sokacak. Hedefteki isim ise Rony Lopes... Siyah-Beyazlılar Portekizli yıldızın transferi bekletiyor. Bayram sonrası netleşecek Ghezzal transferi sonrası Lopes için hamle yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Sevilla ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.
ÇİZME'DEN GODİN İDDİASI
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan Diego Godin iddiası geldi. Halen Cagliari forması giyen 35 yaşındaki futbolcunun 2023'e kadar kontratı bulunuyor. Beşiktaş kurmayları İtalyan ekibiyle Godin'in bonservissiz ayrılığını görüşecek. Tecrübeli oyuncu geçen sezon tam 39 maçta görev aldı.