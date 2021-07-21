Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Turkcell’in desteklediği milli atletler madalya peşinde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin yıldızları, Tokyo'da gerçekleştirilecek 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek. Dünyanın en önemli spor organizasyonunda, atletizm disiplininde Türkiye'yi 8'i kadın, 17'si erkek toplam 25 milli atletimiz temsil edecek. 30 Temmuz'da başlayacak atletizm müsabakaları 8 Ağustos'ta noktalanacak.

    Milli atletler madalya peşinde

    Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin yıldızları, Tokyo'da gerçekleştirilecek 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek. Dünyanın en önemli spor organizasyonunda, atletizm disiplininde Türkiye'yi 8'i kadın, 17'si erkek toplam 25 milli atletimiz temsil edecek. 30 Temmuz'da başlayacak atletizm müsabakaları 8 Ağustos'ta noktalanacak.

    RONY LOPES BEKLETİLİYOR
    Beşiktaş'ta transfer stratejisi belirlendi... Siyah- Beyazlılar orta sahanın sağını önemli bir isimle takviye etmek istiyor. Kara Kartal, bunun için Rachid Ghezzal için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Yönetimi aksi bir durumla karşılaşması durumunda ise B planını devreye sokacak. Hedefteki isim ise Rony Lopes... Siyah-Beyazlılar Portekizli yıldızın transferi bekletiyor. Bayram sonrası netleşecek Ghezzal transferi sonrası Lopes için hamle yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Sevilla ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

    ÇİZME'DEN GODİN İDDİASI
    Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan Diego Godin iddiası geldi. Halen Cagliari forması giyen 35 yaşındaki futbolcunun 2023'e kadar kontratı bulunuyor. Beşiktaş kurmayları İtalyan ekibiyle Godin'in bonservissiz ayrılığını görüşecek. Tecrübeli oyuncu geçen sezon tam 39 maçta görev aldı.

        KARA KARTAL'A LARİN ŞOKU!
        Beşiktaş'a golcü oyuncusu Cyle Larin'nden kötü haber geldi. Kanada'nın ABD ile oynadığı maçta sakatlanan Larin'in 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sakatlık sebebiyle ligin ilk maçını kaçırması beklenen Larin'den gelen kötü haber Siyah-Beyazlılar'da şok etkisi yarattı.

        SİVAS'IN BOYD ISRARI
        Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Tyler Boyd için Sivasspor yeniden atağa kalktı. Yiğidolar geçen sezon kiraladığı yıldız oyuncuyu yeniden istiyor.

        BEŞİKTAŞLI RIDVAN'DAN ESKİ KULÜBÜNE DESTEK
        TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'nın eski futbolcularından Rıdvan Şimşek, kulübe destek verdi. Karşıyaka'da tarihinin en yüksek bonservis bedelini kulübe kazandırıp Beşiktaş'a transfer olan Rıdvan Şimşek 10 adet kombine alarak destek oldu.

            GUSTAVO STOPERDE DENENECEK
            3-4-3 sistemi ile Fenerbahçe'yi sahaya sürmeyi planlayan Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Vitor Pereira'nın Luiz Gustavo'yu önümüzdeki sezon stoper olarak kullanabileceği belirtiliyor. Gustavo'nun oyun kurma konusundaki becerisini savunmada kullanmak isteyen Portekizli hocanın, hazırlık maçları sonrası bu konudaki kararını netleştirmesi bekleniyor. Gustavo, Kasımpaşa maçında stoperde forma giymişti.

            PEREİRA, SANGARE'YE DÖRT ELLE SARILDI
            Teknik Direktör Vitor Pereira kadroda alternatifsiz tek oyuncusu olan Nazım Sangare'nin adeta üzerine titriyor. Nazım Sangare'nin antrenman ve maçlardaki tüm verilerini büyük bir hassasiyetle takip eden Vitor Pereira milli oyuncuyla sık sık bir araya gelerek uyarılarda bulunuyor. Nazım Sangare'nin de bu sezon formayı kimseyle kaptırmak istemediği ve özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

            FENERBAHÇE'İN SLOVENYA KAMPI İPTAL EDİLDİ
            Fenerbahçe, 22-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Slovenya kampının pandemi koşullarındaki yoğun artış nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

                İKİ FUTBOLCU GÖZE GİRDİ
                F.Bahçe'de kamp çalışmaları öncesi gözden çıkarılan Marcel Tisserand ve Miha Zajc performanslarıyla beğeni topladı. Vitor Pereira'nın bu 2 futbolcunun takımda tutulması yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.

                THIAM VE ADEMI'YE KULÜP ARANIYOR
                Forvette                 Serdar Dursun'u kadroya katan Fenerbahçe, Kemal Ademi ve Thiam'ı göndermenin yollarını arıyor. İki oyuncuyu kiralamak için oyuncunun menajerleri ile görüşmeler yapan Sarı-Lacivertli yönetim, forvet transferine göre Samatta hakkındaki kararını bir kez daha gözden geçirecek. Gerekirse Tanzanyalı futbolcunun takımda kalabileceği öğrenildi. Samatta için bu sezon zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi ve F.Bahçe'nin kasasından 6 milyon Euro çıktı.

                İRFAN CAN EĞRİBAYAT AVRUPA'NIN GÖZDESİ
                Göztepe'nin                 genç kalecisi İrfan Can, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Fransa'dan Nimes ve Metz, İspanya'dan da Real Betis ve Levante ekiplerinin takip ettiği genç oyuncu için Almanya'nın Union Berlin takımının da devrede olduğu iddia edildi. İyi bir teklif gelirse 23 yaşındaki kaleci ile yollar ayrılabilir.

                    CELTİC VE MİDTJYLLAND İLK MAÇTA YENİŞEMEDİ
                    Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi Celtic, Midtjylland ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Celtic'in golünü Abada, Midtjylland'ın golünü Evander attı. Celtic - Midtjylland eşlemesinin galibi, 3. Eleme Turu'nda Galatasaray-PSV eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmede ikinci maç Midtjylland'ın ev sahipliğinde oynanacak.

                    BURSASPOR'DAN 500 AİLEYE KURBAN YARDIMI
                    Bursaspor, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti ve gıda yardımı yaptı. Dağıtımı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen gönüllü yeşil-beyazlı taraftarlar gerçekleştirdi. Bursaspor Yönetim Lideri Emin Adanur da dağıtıma yardım etti. Ayrıca taraftarlar da sohbet etti.

                    BAŞKAN ELMAS FLORYA'DA KÖSTEBEK AVINDA!
                    Galatasaray Başkanı Burak Elmas önceki gün düzenlediği basın toplantısında "Galatasaray içinde sosyal medya konusunda ciddi bir bilgi akışı var. Hocamızla da görüştük, buna bir son vereceğiz. Galatasaray'ın mahremi sosyal medyada bu kadar konuşulmamalı" ifadelerini kullandı. Elmas'ın aldığı kararların sosyal medyaya sızmasından rahatsız. Elmas'ın Fatih Terim ile sürekli toplantı yaptığı ve takım ile ilgili bilgi akışının nereden kaynaklandığını araştırdığı bildirildi.

                        FALCAO İLE YÜZ YÜZE!
                        Başkan Burak Elmas, 5 milyon Euro maaş alan Falcao'nun menajerine, "Ya kulüp bulun ya da maaşında indirime gidelim" diye konuştu.

                        DORUKHAN TOKÖZ KARAR AŞAMASINDA
                        Beşiktaş                         ile sözleşme uzatmayan Dorukhan Toköz, İspanyol kulüpleriyle masaya oturmuş ancak istediği teklifi alamayınca beklemeye geçmişti... 25 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı birkaç gün içinde vermesi bekleniyor. Avrupa hayali olan ancak beklediği maaş teklifini alamayan Dorukhan'ın Süper Lig'de de kalabileceği öğrenildi.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Aslan ailesinde yavru sevinci
                        Haberler Spor Turkcell’in desteklediği milli atletler madalya peşinde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)