Turkcell’in desteklediği milli atletler madalya peşinde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

THIAM VE ADEMI'YE KULÜP ARANIYOR

Forvette Serdar Dursun'u kadroya katan Fenerbahçe, Kemal Ademi ve Thiam'ı göndermenin yollarını arıyor. İki oyuncuyu kiralamak için oyuncunun menajerleri ile görüşmeler yapan Sarı-Lacivertli yönetim, forvet transferine göre Samatta hakkındaki kararını bir kez daha gözden geçirecek. Gerekirse Tanzanyalı futbolcunun takımda kalabileceği öğrenildi. Samatta için bu sezon zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi ve F.Bahçe'nin kasasından 6 milyon Euro çıktı.