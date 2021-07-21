Trabzonspor'da Abdullah Avcı oyuncularına böyle seslendi: Topun değerini bilelim arkadaşlar

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon birçok takımın kullandığı 4-2-3-1'lik oyun planından farklı olarak ofansif orta sahalı oyun planından vazgeçecek olan Avcı, 4-1-2-2-1'lik oyun planı üzerinde duruyor.

Tecrübeli hoca, "Topa sahip olacağız, topu biz yönlendireceğiz. Tüm takımın düzgün pozisyon almanız gerekiyor, topu kaybedersen geriye koşmalısın. Bunu yapmak zorundasın çünkü bunu yaparsan hem arkadaşına zaman kazandırıyorsun hem de takım savunmasını sağlıyorsunuz. Hem savunmadan hücuma hem hücumdan savunmaya, topun değerini bilelim saha dağılımı pas iadeleri çok önemli. " diye konuştu.

SOL BEK BEKLENTİSİ!

Trabzonspor, Riva kampı sona erene dek sol bek transferini bitirmek istiyor. Abdullah Avcı da transferin yolunu gözlüyor.

DİEGO COSTA'YI İSTEMEM HAZIR OYUNCU ŞART

Trabzon'da transfer çalışmaları devam ederken özellikle forvet bölgesi için sürpriz bir isim önerilmişti. İsmi birçok Süper Lig ekibiyle anılan Diego Costa, menajerler tarafından önerildikten sonra yönetim kurulu ismi teknik direktör Abdullah Avcı'ya sundu.

Ancak tecrübeli teknik adam, yıldız oyuncunun 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren futbol oynamaması nedeniyle, "Ben hazır oyuncu istiyorum" diyerek Diego Costa'yı veto etti.