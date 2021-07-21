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    Taraftarlarımız bize güvenmeye devam etsin

    PSV karşısında ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Fatih Terim, transferlerle ilgili taraftarlara seslendi. "G.Saray için en iyisini yapıyoruz. Her zamanki gibi bize güvenmeye devam etsinler" dedi.

    Taraftarlarımız bize güvenmeye devam etsin

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda PSV ile oynayacakları maç öncesi kamera karşısına geçti. PSV'nin çok ciddi bir takım olduğunu söyleyen Terim, "Eksik olsak da buraya 23 kişi geldik ve bu oyuncular elinden geleni yapacaktır. İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" dedi. Terim, transferlerle ilgili soruya ise, "Galatasaray'ın geleceği için en doğru kararı vermeye çalışıyoruz. Bir maç için acele edip kulübü zarara uğratamayız. Yapacağımız hamleleri herkes görecek. Taraftarlar bize güvnemeye devam etsin" ifadelerini kulladı.

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