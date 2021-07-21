İtalyan basınından bomba iddia! Rachid Ghezzal'dan Galatasaray'a 3 yıllık imza

CİMBOM'DAN İYİ BİR TEKLİF ALDI

Rachid Ghezzal'ın an itibarıyla Galatasaray'dan daha iyi bir teklif aldığı biliniyor…



SÜPER LİG'DE OYNAMAK İSTİYOR

Cezayirli yıldızın önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği bayramdan sonra netleşecek. Bu arada Rachid Ghezzal için Arabistan ve Katar'dan da teklifler olduğu ancak Ghezzal'ın yoluna Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenildi.

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