Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.07.2021 11:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2021 11:47
    ABONE OL

    İtalyan basınından bomba iddia! Rachid Ghezzal'dan Galatasaray'a 3 yıllık imza

    Süper Lig'de gösterdiği performansın ardından Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için teklif üstüne teklif yaptığı Rachid Ghezzal tranferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Galatasaray’ın Ghezzal’a 3+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Çizme medyasına göre Rachid Ghezzal Galatasaray ile anlaştı. Oyuncunun menajeri, Cuma ya da cumartesi İstanbul’da olacağı ve iki kulüple son bir kez daha masaya oturacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Rachid Ghezzal’dan 3 yıllık imza

    Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki transfer savaşıyla ilgili İtalya'dan bomba bir iddia geldi. Çizme medyasına göre Rachid Ghezzal Galatasaray ile anlaştı.



    Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 7 gol, 18 asistlik performans sergileyen Rachid Ghezzal'ın önümüzdeki sezon Cimbom'da forma giyeceği iddia edildi. Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira, Galatasaray'ın Ghezzal'a 3+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtti.


    Leicester City ile gelecek yaz sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip sağlık muayenesinden geçeceği iddia edildi.


        İKİ KULÜPLE SON RANDEVU
        Beşiktaş cephesinden herhangi bir açıklama yapılmazken, oyuncunun menajeri, Cuma ya da cumartesi İstanbul'da olacağı ve iki kulüple son bir kez daha masaya oturacak.

        CİMBOM'DAN İYİ BİR TEKLİF ALDI
        Rachid Ghezzal'ın an itibarıyla Galatasaray'dan daha iyi bir teklif aldığı biliniyor…

        SÜPER LİG'DE OYNAMAK İSTİYOR
        Cezayirli yıldızın önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği bayramdan sonra netleşecek. Bu arada Rachid Ghezzal için Arabistan ve Katar'dan da teklifler olduğu ancak Ghezzal'ın yoluna Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aslan ailesinde yavru sevinci
        Haberler Spor İtalyan basınından bomba iddia! Rachid Ghezzal'dan Galatasaray'a 3 yıllık imza