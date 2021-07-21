İtalyan basınından bomba iddia! Rachid Ghezzal'dan Galatasaray'a 3 yıllık imza

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki transfer savaşıyla ilgili İtalya'dan bomba bir iddia geldi. Çizme medyasına göre Rachid Ghezzal Galatasaray ile anlaştı.
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 7 gol, 18 asistlik performans sergileyen Rachid Ghezzal'ın önümüzdeki sezon Cimbom'da forma giyeceği iddia edildi. Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira, Galatasaray'ın Ghezzal'a 3+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtti.
Leicester City ile gelecek yaz sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip sağlık muayenesinden geçeceği iddia edildi.