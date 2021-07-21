Sörloth ve Muriç’le görüşen Fener’in gündemine bir yıldız daha girdi: Kanarya Mitrovic'i sordu

Fenerbahçe forvet transferi için çalışmalarını büyük bir titizlik içinde sürdürüyor. Sörloth, Cornelius ve Vedat Muriç ile görüşen Sarı- Lacivertliler Mitrovic'i de listeye aldı. Sarı-Lacivertli yönetim önceki gün Fulham ile temas kurup Sırp oyuncu için İngiliz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.

FULHAM KİRALAMAYA SICAK!

Fulham'ın Mitrovic'in kiralanması teklifine sıcak baktığı ancak 1 yıl için Sarı- Lacivertliler'den 4 milyon Euro istediği öğrenildi. 2. ligde oynamak istemeyen Mitrovic de yıllık 4 milyon Euro talep ediyor.

TOPLAM MALİYETİ 8 MİLYON EURO

Fenerbahçe bir yıl kiralama maliyeti toplam 8 milyon Euro olan Alexander Mitrovic için bekleme kararı aldı. Sarı- Lacivertliler diğer alternatiflerden çıkacak sonuca göre hareket edecek.

ACELE KARAR VERMEK İSTEMİYOR

Sörloth, Cornelius ve Vedat Muric'in maliyetini ile Mitrovic'in maliyetini yan yana koyup bir karar verecek olan Fenerbahçe forvet transferi konusunda acele karar vermek istemiyor.