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    Paulinho'dan Fenerbahçe'ye net mesaj! "İlk tercihim Brezilya'da oynamak"

    Çin külübü Guanghzou ile sözleşmesi sona eren Paulinho transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Alex de Souza aracılığıyla Paulinho ile temas kurdu. Ülkesi Corinthians ve Geremio'dan da tekliflen alan yıldız futbolcunun ilk tercihinin Brezilya olduğu ortaya çıktı.

    Paulinho'dan kötü haber!

    Çin külübü Guanghzou ile sözleşmesi sona eren Paulinho transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Alex de Souza aracılığıyla Paulinho ile temas kurdu. Ülkesi Corinthians ve Geremio'dan da tekliflen alan yıldız futbolcunun ilk tercihinin Brezilya olduğu ortaya çıktı.

    Corinthians ve Geremio ile yapacağı görüşmelerden istediği sonucu alamaması halinde diğer alternatifleri gündemine alacağı açıklanan Paulinho'nun Gustavo ile de bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak Brezilya basınına göre hem Corinthians, hem de Geremio yıldız futbolcuyu transfer etmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.

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    Haberler Spor Paulinho'dan Fenerbahçe'ye net mesaj! "İlk tercihim Brezilya'da oynamak"