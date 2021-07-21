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    • 21.07.2021 08:01
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    NBA'de şampiyon Milwaukee Bucks! MAÇ SONUCU: Milwaukee Bucks 105-98 Phoenix Suns

    Son dakika haberine göre, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020/2021 sezonunda Milwaukee Bucks şampiyon oldu. Bucks, finalin son maçında Phoenix Suns'ı 105-98 yenerek mutlu sona ulaştı.

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    NBA'de 50 yıllık hasret son buldu!

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020/2021 sezon finalinde Milwaukee Bucks, Phoenix Suns karşısında seriyi 4-2'ye getirerek şampiyon oldu.

    Milwaukee Bucks, 2-0 geriye düştüğü final serisini 4-2 kazanmış oldu. Şampiyonluğu da getiren serinin 6. maçı, 105-98 Milwaukee Bucks'ın üstünlüğü ile sona erdi.




    15 yıl önce Miami Heat de 2-0 geriye düştüğü seriyi Dallas Maveriks'e karşı 4-2 kazanmıştı.

    Phoenix Suns'ın potasına 50 sayı atan Giannis Antetokounmpo, 14 ribaund ve 5 blok ile maçı tamamlayarak takımını şampiyonluğa taşıdı.

    50 YIL SONRA ŞAMPİYON
    Bucks, 1971'den sonra yani 50 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı.

    Chris Paul'un 26 sayısı ve Devin Booker'un 19 sayısı ise Phoenix Suns için yeterli olmadı.

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    Haberler Spor NBA'de şampiyon Milwaukee Bucks! MAÇ SONUCU: Milwaukee Bucks 105-98 Phoenix Suns