Alexander Sörloth Süper Lig'e geri mi dönüyor?

Norveç basını Sörloth'un takımdan ayrılacağını belirtti. Yıldız oyuncunun yolunun yeniden Süper Lig'e düşeceğini iddia etti.
Kuzeyin Kralı için Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin pusuda beklediğinin altı çizildi. Alexander Sörloth, 2019-2020 yılında Süper Lig gol kral olmuş ve
performansıyla ezeli rakiplerinin de saygısını kazanmıştı.
Sözleşmede yer alan maddeye göre transferde öncelik Trabzonspor'da.
Leipzig'de bir türlü istediği performansı yakalayamayan 25 yaşındaki golcünün yeniden Süper Lig'de mücadele edip etmeyeceği ise merak konusu.