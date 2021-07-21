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    • 21.07.2021 11:43
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    Alexander Sörloth Süper Lig'e geri mi dönüyor?

    Trabzonspor’da oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Norveçli yıldız golcü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Leipzig’in hocası Jesse Marsch, yeni sezon hazırlıkları sonrası Alexander Sörloth ile ilgili kararını verdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Sörloth müjdesi!

    Norveç basını Sörloth'un takımdan ayrılacağını belirtti. Yıldız oyuncunun yolunun yeniden Süper Lig'e düşeceğini iddia etti.


    Kuzeyin Kralı için Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin pusuda beklediğinin altı çizildi. Alexander Sörloth, 2019-2020 yılında Süper Lig gol kral olmuş ve
    performansıyla ezeli rakiplerinin de saygısını kazanmıştı.



    Sözleşmede yer alan maddeye göre transferde öncelik Trabzonspor'da.

    Leipzig'de bir türlü istediği performansı yakalayamayan 25 yaşındaki golcünün yeniden Süper Lig'de mücadele edip etmeyeceği ise merak konusu.


        Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız oyuncuyu İtalyan Ligi ekiplerinden Torino da kadrosuna katmak istiyor.
        Trabzonspor ve Fenerbahçe, oyuncuyu yüksek bonservis bedeli sebebiyle kiralamayı planlıyor. Ancak Leipzig oyuncuyla ilgili net kararını henüz açıklamadı.


        Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Alexander Sörloth, Leipzig'e 20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
        Bu ücretin yarısını Trabzonspor yarısını da Crystal Palace kasasına koymuştu.

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