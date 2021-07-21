Alexander Sörloth Süper Lig'e geri mi dönüyor?



Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız oyuncuyu İtalyan Ligi ekiplerinden Torino da kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor ve Fenerbahçe, oyuncuyu yüksek bonservis bedeli sebebiyle kiralamayı planlıyor. Ancak Leipzig oyuncuyla ilgili net kararını henüz açıklamadı.